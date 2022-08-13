13 августа 2022
12 августа 2022

Остановившийся на переезде в Сургуте поезд парализовал движение. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур по РМК и Карабашу. Челябинская область, шлагбаум, жд переезд, железная дорога
Поезд на переезде стоит около 30 минут, сообщили очевидцы Фото:

В п. Дорожный в Сургуте (ХМАО) на железнодорожном переезде встал поезд. Образовалась пробка, сообщается в местном telegram-канале.

«Поезд стоит уже около 30 минут. Говорят, что проблема с тормозами», — сообщается в telegram-канале «Сургутинформтв».

В пресс-центр Свердловской железной дороги направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что на въезде в Сургут перед мостом произошло ДТП с участием четырех водителей. По предварительной информации, пострадала женщина, сейчас ей оказывается медицинская помощь. Из-за аварии образовалась пробка.

Пробка возле переезда

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

В п. Дорожный в Сургуте (ХМАО) на железнодорожном переезде встал поезд. Образовалась пробка, сообщается в местном telegram-канале. «Поезд стоит уже около 30 минут. Говорят, что проблема с тормозами», — сообщается в telegram-канале «Сургутинформтв». В пресс-центр Свердловской железной дороги направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что на въезде в Сургут перед мостом произошло ДТП с участием четырех водителей. По предварительной информации, пострадала женщина, сейчас ей оказывается медицинская помощь. Из-за аварии образовалась пробка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...