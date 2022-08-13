Поезд на переезде стоит около 30 минут, сообщили очевидцы
В п. Дорожный в Сургуте (ХМАО) на железнодорожном переезде встал поезд. Образовалась пробка, сообщается в местном telegram-канале.
«Поезд стоит уже около 30 минут. Говорят, что проблема с тормозами», — сообщается в telegram-канале «Сургутинформтв».
В пресс-центр Свердловской железной дороги направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что на въезде в Сургут перед мостом произошло ДТП с участием четырех водителей. По предварительной информации, пострадала женщина, сейчас ей оказывается медицинская помощь. Из-за аварии образовалась пробка.
Пробка возле переезда
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