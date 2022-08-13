Остановившийся на переезде в Сургуте поезд парализовал движение. Фото, видео

14 августа 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Поезд на переезде стоит около 30 минут, сообщили очевидцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В п. Дорожный в Сургуте (ХМАО) на железнодорожном переезде встал поезд. Образовалась пробка, сообщается в местном telegram-канале. «Поезд стоит уже около 30 минут. Говорят, что проблема с тормозами», — сообщается в telegram-канале «Сургутинформтв». В пресс-центр Свердловской железной дороги направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что на въезде в Сургут перед мостом произошло ДТП с участием четырех водителей. По предварительной информации, пострадала женщина, сейчас ей оказывается медицинская помощь. Из-за аварии образовалась пробка. Пробка возле переезда Telegram-канал SiTV

В п. Дорожный в Сургуте (ХМАО) на железнодорожном переезде встал поезд. Образовалась пробка, сообщается в местном telegram-канале. «Поезд стоит уже около 30 минут. Говорят, что проблема с тормозами», — сообщается в telegram-канале «Сургутинформтв». В пресс-центр Свердловской железной дороги направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что на въезде в Сургут перед мостом произошло ДТП с участием четырех водителей. По предварительной информации, пострадала женщина, сейчас ей оказывается медицинская помощь. Из-за аварии образовалась пробка.