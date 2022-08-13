Под Тюменью перекрыли дорогу из-за смертельного ДТП с грузовиком

Из-за смертельного ДТП движение по дороге перекрыто Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области на автодороге Ялуторовск — Ярково произошло ДТП с легковым автомобилем и грузовиком, в результате которого обе машины загорелись и погибло два человека. Также есть пострадавшие. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. На данный момент движение на дороге перекрыто.

«Трагедия на 52-м километре автодороги Ялуторовск — Ярково, здесь столкновение легкового автомобиля и грузовика, который перевозил бетонные блоки и выехал на встречную полосу, с последующим возгоранием обоих автомобилей. Погибли два человека», — сообщили в telegram-канале ведомства. Личности погибших водителя и пассажира легкового автомобиля пока не установили. Водитель грузовика в результате ДТП оказался ранен.

Также оказалась повреждена проезжавшая рядом машина. «После ДТП бетонные блоки упали на дорогу и повредили проезжающий мимо легковой автомобиль», — дополнили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

На данный момент движение по автодороге перекрыто в обе стороны. На месте работают сотрудники ГИБДД.