21 человек пострадали при пожаре в ТЦ «Сурмалу» в Ереване Фото: Анна Майорова © URA.RU

На складе пиротехники в торговом центре «Сурмалу» в Еревене произошел взрыв. Как сообщает МЧС Армении, при ЧП погиб человек.

«14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в торговом центре „Сурмалу“ произошел взрыв. <…> По предварительным данным, есть один пострадавший, 20 ранены», — сообщается на сайте ведомства.

Жильцы соседних с ТЦ домов утверждают, что сначала раздался сильный взрыв, а потом последовали хлопки. По сообщению Sputnik-Армения, в ТЦ загорелся склад фейерверков. По неподтвержденной информации, под завалами могут находиться люди. На месте происшествия работают шесть расчетов пожарно-спасательных отрядов.