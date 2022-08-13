13 августа 2022
12 августа 2022

Первая леди Челябинской области нашла зуб акулы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное вручение знаков «Мастер спорта РФ» спортсменам с ограниченными возможностями здоровья. Челябинск, текслер ирина
Ирина Текслер приняла участие в экспедиции Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина нашла на отвалах Коркинского угольного разреза зубы древней акулы макроризодус. Возраст находки датируется 48 миллионами лет.

«В Челябинской области состоялась увлекательная экспедиция „В поисках челябинской акулы“, а точнее ее зубов. Макроризодус вырастала до трех метров, жила 48 миллионов лет назад в пермском море, уже найдено около 200 зубов в Коркинском районе. Ирина Текслер также нашла несколько экземпляров зубов древнего хищника», — цитирует слова геммолога-минералога Алексея Туева Telegram-канал «Е-область».

Ранее сообщалось, что экспедиция «Фонда 2020», которым руководит первая леди региона, намечена на 14 августа. Поиск древностей продлился около пяти часов. В Коркинском разрезе кроме зубов акулы периода эоцена исследователи намеревались найти отпечатки древних растений, а также кусочки окаменелого дерева.

Ирина Текслер приняла участие в раскопках
Исследователи нашли несколько отличных экземпляров зубов древней акулы

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Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина нашла на отвалах Коркинского угольного разреза зубы древней акулы макроризодус. Возраст находки датируется 48 миллионами лет. «В Челябинской области состоялась увлекательная экспедиция „В поисках челябинской акулы“, а точнее ее зубов. Макроризодус вырастала до трех метров, жила 48 миллионов лет назад в пермском море, уже найдено около 200 зубов в Коркинском районе. Ирина Текслер также нашла несколько экземпляров зубов древнего хищника», — цитирует слова геммолога-минералога Алексея Туева Telegram-канал «Е-область». Ранее сообщалось, что экспедиция «Фонда 2020», которым руководит первая леди региона, намечена на 14 августа. Поиск древностей продлился около пяти часов. В Коркинском разрезе кроме зубов акулы периода эоцена исследователи намеревались найти отпечатки древних растений, а также кусочки окаменелого дерева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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