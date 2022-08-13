Первая женщина-мэр Челябинска принимает поздравления

У Натальи Петровны Котовой сегодня день рождения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова принимает поздравления с днем рождения. Сегодня, 14 августа, градоначальника поздравили VIP-персоны региона.

«На посту главы Челябинска Вы стремитесь реализовать масштабные планы, направленные на комплексное социально-экономическое развитие города. Для этого прикладываете немалые усилия, используете накопленный опыт. Желаю Вам успешной работы на благо города и его жителей. Крепкого здоровья, удачи, счастья Вам и Вашим близким!», — говорится в поздравлении от губернатора Алексея Текслера.

«Наталья Петровна — замечательный мэр. Хочется пожелать ей успехов, не останавливаться на достигнутом, и чтобы Челябинск под ее руководством стал одним из лучших городов-миллионников России», — заявил URA.RU председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев.

Депутат гордумы Сергей Овчинников пожелал главе города хорошего настроения и не обращать внимания на недругов. По его словам, Наталья Петровна, так много делающая для благоустройства Челябинска, всегда может рассчитывать на поддержку депутатского корпуса.

«Счастья, здоровья, неиссякаемой энергии! И продолжать делать наш город лучше!», — заявил депутат гордумы Денис Лапотышкин.

«Я хочу пожелать, чтобы Наталья Петровна шла тем же путем, каким мы идем, не обращала внимания на недоброжелателей и на тех, кто не хочет, чтобы наш город развивался. Тех, кто ее поддерживает, во много раз больше, и мы все видим, как Челябинск меняется к лучшему. Желаю ей удачи, успехов детей, здоровья и простого человеческого счастья», — говорит URA.RU бизнесмен Борис Видгоф.

Наталья Котова родилась в поселке Теченском Сосновского района и закончила педагогический вуз. После семилетнего опыта работы преподавателем физики и астрономии в школе №63 она решила получить второе высшее образование в Академии госслужбы в сфере юриспруденции. Параллельно Котова трудилась в комитете по управлению госимуществом, а затем в федеральном управлении по банкротству.

В администрации Челябинска Котова работает с 2005 года. В 2019 году она стала первой в истории города женщиной-мэром Челябинска.

Алексей Текслер желает Наталье Котовой успешной работы на благо челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU