В ФК «Урал» раскрыли, когда объявят о назначении нового тренера

Имя нового главного тренера будет объявлено 15 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» 15 августа объявит имя нового главного тренера команды. Такой информацией поделился президент клуба Григорий Иванов, комментируя слухи о том, что новым главным тренером станет бывший тренер ФК «Химки» Сергей Юран.

«Ну чего вы все звоните? Бежите впереди паровоза. Я вам сейчас ничего не скажу. Без комментариев. Завтра все объявим», — приводит слова Иванова издание «Спорт-Экспресс».

Подмосковные «Химки» отправили в отставку главного тренера Сергея Юрана 10 августа. Это уже третья отставка специалиста из «Химок» за последние два года. ФК «Химки» после четырех туров набрали семь очков, а в последнем матче Юрана победили ФК «Торпедо» со счетом 3:1, но несмотря на это Юрана уволили.

Ранее URA.RU сообщало, что новый сезон футбольного чемпионата «Урал» начал неудачно — с четырех поражений подряд. После неудачной игры со «Спартаком» последовала отставка главного тренера Игоря Шалимова. Команду временно возглавил бывший помощник Игоря Шалимова Евгений Аверьянов.