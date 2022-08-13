Автомобиль насмерть сбил пенсионерку в челябинских садах

14 августа 2022 в 22:01 Размер текста - 17 +

Водитель был трезв Фото: Илья Московец © URA.RU Легковой автомобиль сбил пожилую женщину в районе садового товарищества «Слава» в Челябинске. В результате аварии пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия, сообщили URA.RU в ГИБДД Челябинска. «Водитель 1990 года рождения, трезвый, управляя автомобилем Ford Mondeo, совершил наезд на пешехода, женщину 1946 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения машины. В результате ДТП женщина скончалась до приезда скорой помощи», — уточнили подробности аварии в ведомстве. Там добавили, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека». Женщина скончалась до приезда скорой помощи ГИБДД Челябинска

Легковой автомобиль сбил пожилую женщину в районе садового товарищества «Слава» в Челябинске. В результате аварии пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия, сообщили URA.RU в ГИБДД Челябинска. «Водитель 1990 года рождения, трезвый, управляя автомобилем Ford Mondeo, совершил наезд на пешехода, женщину 1946 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения машины. В результате ДТП женщина скончалась до приезда скорой помощи», — уточнили подробности аварии в ведомстве. Там добавили, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека».