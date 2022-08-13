13 августа 2022
12 августа 2022

Олигарх из ХМАО продает Роману Абрамовичу аквапарк в Геленджике

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония награждения спортивной элиты. (Необр.) Нижневартовск, петерман александр
Бизнесмен из ХМАО Александр Петерман может продать Абрамовичу аквапарк на юге Фото:

Президент корпорации «СЛАВТЭК» Александр Петерман ведет переговоры с бизнесменом Романом Абрамовичем о продаже аквапарка в Геленджике. Аквапарк «Золотая бухта» считается крупнейшим в России, среди аквапарков открытого типа, сообщает информационно-аналитический ресурс «Октагон-медиа».

«Российский миллиардер Роман Абрамович расширяет свое присутствие на юге России. Теперь бизнесмен присматривается к аквапарку, позиционирующему себя как самый крупный в России. Комплекс был открыт компанией „Славтэк-Юг“, принадлежащей известному нижневартовскому бизнесмену и политику Александру Петерману», — сообщает «Октагон».

Решение продать аквапарк Петерман может принять из-за того, что его ключевые интересы сосредоточены в ХМАО, бизнесмен давно и активно занимается политикой. А Абрамович уже приобрел несколько аквапарков на юге России, так что сделка может оказаться выгодной обеим сторонам.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу корпорации «СЛАВТЭК» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко встречался с Петерманом. Встреча могла быть попыткой начать отношения с чистого листа.

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Президент корпорации «СЛАВТЭК» Александр Петерман ведет переговоры с бизнесменом Романом Абрамовичем о продаже аквапарка в Геленджике. Аквапарк «Золотая бухта» считается крупнейшим в России, среди аквапарков открытого типа, сообщает информационно-аналитический ресурс «Октагон-медиа». «Российский миллиардер Роман Абрамович расширяет свое присутствие на юге России. Теперь бизнесмен присматривается к аквапарку, позиционирующему себя как самый крупный в России. Комплекс был открыт компанией „Славтэк-Юг“, принадлежащей известному нижневартовскому бизнесмену и политику Александру Петерману», — сообщает «Октагон». Решение продать аквапарк Петерман может принять из-за того, что его ключевые интересы сосредоточены в ХМАО, бизнесмен давно и активно занимается политикой. А Абрамович уже приобрел несколько аквапарков на юге России, так что сделка может оказаться выгодной обеим сторонам. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу корпорации «СЛАВТЭК» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко встречался с Петерманом. Встреча могла быть попыткой начать отношения с чистого листа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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