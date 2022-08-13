Олигарх из ХМАО продает Роману Абрамовичу аквапарк в Геленджике

14 августа 2022 в 22:32 Размер текста - 17 +

Бизнесмен из ХМАО Александр Петерман может продать Абрамовичу аквапарк на юге Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Президент корпорации «СЛАВТЭК» Александр Петерман ведет переговоры с бизнесменом Романом Абрамовичем о продаже аквапарка в Геленджике. Аквапарк «Золотая бухта» считается крупнейшим в России, среди аквапарков открытого типа, сообщает информационно-аналитический ресурс «Октагон-медиа». «Российский миллиардер Роман Абрамович расширяет свое присутствие на юге России. Теперь бизнесмен присматривается к аквапарку, позиционирующему себя как самый крупный в России. Комплекс был открыт компанией „Славтэк-Юг“, принадлежащей известному нижневартовскому бизнесмену и политику Александру Петерману», — сообщает «Октагон». Решение продать аквапарк Петерман может принять из-за того, что его ключевые интересы сосредоточены в ХМАО, бизнесмен давно и активно занимается политикой. А Абрамович уже приобрел несколько аквапарков на юге России, так что сделка может оказаться выгодной обеим сторонам. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу корпорации «СЛАВТЭК» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко встречался с Петерманом. Встреча могла быть попыткой начать отношения с чистого листа.

Президент корпорации «СЛАВТЭК» Александр Петерман ведет переговоры с бизнесменом Романом Абрамовичем о продаже аквапарка в Геленджике. Аквапарк «Золотая бухта» считается крупнейшим в России, среди аквапарков открытого типа, сообщает информационно-аналитический ресурс «Октагон-медиа». «Российский миллиардер Роман Абрамович расширяет свое присутствие на юге России. Теперь бизнесмен присматривается к аквапарку, позиционирующему себя как самый крупный в России. Комплекс был открыт компанией „Славтэк-Юг“, принадлежащей известному нижневартовскому бизнесмену и политику Александру Петерману», — сообщает «Октагон». Решение продать аквапарк Петерман может принять из-за того, что его ключевые интересы сосредоточены в ХМАО, бизнесмен давно и активно занимается политикой. А Абрамович уже приобрел несколько аквапарков на юге России, так что сделка может оказаться выгодной обеим сторонам. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу корпорации «СЛАВТЭК» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко встречался с Петерманом. Встреча могла быть попыткой начать отношения с чистого листа.