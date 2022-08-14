Военкор Котенок: ВСУ нанесли удар по расположению ЧВК «Вагнер»

ВСУ нанесли удар по расположению ЧВК «Вагнер» в Попасной, сообщил Юрий Котенок Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские вооруженные формирования нанесли удар по одному из расположений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в городе Попасная Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Нанесен удар по одному из расположений ЧВК „Вагнер“ в Попасной. Источники в Донбассе подтверждают. Вероятно, [удар нанесен с помощью РСЗО] „Хаймарс“», — написал Юрий Котенок в своем telegram-канале.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 31 мая глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об освобождении 95% территории республики. Однако он добавил, что власти ЛНР вряд ли будут восстанавливать Попасную, так как от города почти ничего не осталось.