Военкор Котенок: ВСУ нанесли удар по расположению ЧВК «Вагнер»

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ЛНР, ситуация в освобожденном Северодонецке. Северодонецк, армия, военные, солдаты, войска, патруль, бронемашина, тигр, северодонецк
ВСУ нанесли удар по расположению ЧВК «Вагнер» в Попасной, сообщил Юрий Котенок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские вооруженные формирования нанесли удар по одному из расположений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в городе Попасная Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Нанесен удар по одному из расположений ЧВК „Вагнер“ в Попасной. Источники в Донбассе подтверждают. Вероятно, [удар нанесен с помощью РСЗО] „Хаймарс“», — написал Юрий Котенок в своем telegram-канале.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 31 мая глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об освобождении 95% территории республики. Однако он добавил, что власти ЛНР вряд ли будут восстанавливать Попасную, так как от города почти ничего не осталось.

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Украинские вооруженные формирования нанесли удар по одному из расположений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в городе Попасная Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «Нанесен удар по одному из расположений ЧВК „Вагнер“ в Попасной. Источники в Донбассе подтверждают. Вероятно, [удар нанесен с помощью РСЗО] „Хаймарс“», — написал Юрий Котенок в своем telegram-канале. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 31 мая глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об освобождении 95% территории республики. Однако он добавил, что власти ЛНР вряд ли будут восстанавливать Попасную, так как от города почти ничего не осталось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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