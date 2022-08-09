Власти ЛНР не хотят восстанавливать город Попасная

Попасная разрушена почти полностью, заявил Леонид Пасечник
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) вряд ли будут восстанавливать Попасную, так как город почти полностью разрушен. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но еще раз повторюсь, окончательное решение не принято», — передает ТАСС слова Пасечника.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 31 мая Леонид Пасечник заявил об освобождении 95% территории ЛНР. В ходе отступления бойцы ВСУ отравили воду в колодцах Попасной, пишет агентство Nation News. В Народной милиции ЛНР считают, что командование ВСУ готовит контрнаступление на город, сообщает телеканал 360.
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