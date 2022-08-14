Власти Запорожья: Киев реализует варварский сценарий по ЗАЭС

Запорожская область обвинила Киев в реализации варварского сценария по ЗАЭС, заявил Владимир Рогов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Киевский режим стремится к реализации варварского сценария выброса радиации на Запорожской АЭС, чтобы остановить дальнейшее продвижение союзных сил. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Украинские военные целенаправленно обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС, добиваясь реализации своего варварского сценария выброса радиации. Согласно плану украинского офиса президента нужно любым путем добиться демилитаризации зоны АЭС, чтобы со станции и прилегающей к ней территории ушли российские силы безопасности, в частности системы ПВО», — сказал Рогов РИА «Новости».

По его словам, добиться этого киевский режим пытается путем нанесения ударов по комплексу хранилища отработанных ядерных отходов и контуру охлаждения реакторов АЭС, что соответственно создает угрозу нового Чернобыля в Европе. Он отметил, что согласно задумке киевских властей, это должно остановить продвижение союзных сил.

Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар и является самой крупной по числу блоков атомной электростанцией в Европе. Украинские военнослужащие несколько раз обстреливали объект, последний раз 7 августа, осколки упали примерно в 400 метрах от работающего энергоблока.