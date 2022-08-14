Малярам из Тюмени готовы платить больше 300 тысяч рублей

За вахту маляру готовы заплатить 338 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени ищут маляров по металлу для вахтовой работы в Туапсе и Березниках. Работодатель готов платить от 208 до 338 тысяч рублей. Объявление опубликовано на одной из площадок по поиску работы.

«Вакансия: маляр по металлу. Требуемый опыт работы: 1—3 года. Работа в городе Туапсе (Краснодарский край), Березники (Пермский край).Сдельная оплата труда 400 руб/м2. Обязанности: работа на высоте, окраска металлоконструкций и трубопроводов. Требования: опыт работы с пескоструем», — говорится в вакансии, опубликованной на hh.ru.

Работодатель отмечает, что выплаты будут производиться два раза в месяц без задержек. Минимальный срок вахты 56 дней, максимальный — 90 дней. Проезд и проживание оплачивает компания, на месте выдают спецодежду и инструменты.

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