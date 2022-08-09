Тюменским стоматологам готовы платить от 400 тысяч рублей

В Тюмени стоматологам хирургам-имплантологам предлагают зарплату от 400 тысяч Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени ищут стоматологов на зарплату от 400 тысяч рублей. Вакансия опубликована на одной из площадок по поиску работы.

«Врач стоматолог хирург-имплантолог. Зарплата от 400 000 рублей на руки. Обязанности: проведение приема пациентов по направлению хирургия и имплантология; консультация целевых пациентов; работа со сложными и простыми удалениями», — сообщается в объявлении, опубликованном на hh.ru.

Работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы от трех лет и высшим образованием. Также он гарантирует высокую запись пациентов, работу в паре с ассистентом и современное медицинское оборудование и материалы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сварщикам готовы платить почти полмиллиона рублей за вахту. Проезд и проживание сотруднику оплатит работодатель.