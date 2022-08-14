14 августа 2022
13 августа 2022

«Сплин» в Екатеринбурге запретили снимать свое выступление. Видео

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Музыкальный фестиваль
Александр Васильев вместе с группой выступили на фестивале «Музыка свободы» Фото:

Музыканты из группы «Сплин» на фестивале «Музыка свободы» под Екатеринбургом запретили прессе снимать свое выступление. Исключение сделали на песни в конце программы. Об этом сообщают зрители.

«Прессе нельзя снимать видео. Фотографии делать можно. Исключение — пара треков в конце программы», — сообщает telegram-канал «Моменты». Там же опубликованы два видео, сделанные на песне «Выхода нет». Она завершила программу. Начали же свое выступление музыканты со слов: «Здравствуй, дорогой центр российского либерализма, Екатеринбург».

В Заречном (Свердловская область) 13 и 14 августа проходит фестиваль «Музыка свободы». Там выступили 20 артистов, в том числе группы «Сплин», «Слот», F.P.G., «Кирпичи», Distemper, нейромонах Феофан, «7 раса», GSPD. Еще одно масштабное мероприятие прошло в эти выходные в Нижнем Тагиле — город отпраздновал 300-летие.

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Музыканты из группы «Сплин» на фестивале «Музыка свободы» под Екатеринбургом запретили прессе снимать свое выступление. Исключение сделали на песни в конце программы. Об этом сообщают зрители. «Прессе нельзя снимать видео. Фотографии делать можно. Исключение — пара треков в конце программы», — сообщает telegram-канал «Моменты». Там же опубликованы два видео, сделанные на песне «Выхода нет». Она завершила программу. Начали же свое выступление музыканты со слов: «Здравствуй, дорогой центр российского либерализма, Екатеринбург». В Заречном (Свердловская область) 13 и 14 августа проходит фестиваль «Музыка свободы». Там выступили 20 артистов, в том числе группы «Сплин», «Слот», F.P.G., «Кирпичи», Distemper, нейромонах Феофан, «7 раса», GSPD. Еще одно масштабное мероприятие прошло в эти выходные в Нижнем Тагиле — город отпраздновал 300-летие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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