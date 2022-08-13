Фоторепортаж с 300-летнего юбилея Нижнего Тагила

Тагильчане три дня отмечали 300-летний юбилей города (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 300-летний юбилей города отмечали три дня — с 12 по 14 августа. Программа была насыщенной — работали ярмарки, творческие площадки, на десяти площадках выступали местные и приглашенные музыканты.

Хедлайнерами праздника стали — артист, автор хита «Ягода-малинка» Хабиб (Хабиб Шарипов), GSPD (Давид Деймуров), певица Dead Blonde (Арина Буланова) и рэп-исполнитель Егор Натс (Егор Барханов). Для людей постарше выступала легендарная группа «На-На».

Фото: Официальная группа администрации Нижнего Тагила в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Официальная группа администрации Нижнего Тагила в соцсети «ВКонтакте»

Фото: ИА «Все новости»

Фото: ИА «Все новости»

Фото: ИА «Все новости»

Фото: ИА «Все новости»

Фото: ИА «Все новости»

Фото: ИА «Все новости»

Фото: ИА «Все новости»

Фото: ИА «Все новости»

Фото: ИА «Все новости»

Фото: ИА «Все новости»

Фото: ИА «Все новости»

На юбилее состоялся первый фестиваль фейерверков «Огни в честь любимого города». Участие в праздничном мероприятии принимали три команды, представляющие Тверь, Сергиев Посад и Нижний Тагил. Победителями, возможно ожидаемо, стали тагильчане. Правда, жители в соцсетях по-разному отнеслись к салютам.

Фото: Официальная группа администрации Нижнего Тагила в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Официальная группа администрации Нижнего Тагила в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Официальная группа администрации Нижнего Тагила в соцсети «ВКонтакте»

Флайбордисты радовали тагильчан водным экстрим-представлением. «Летающие люди» выступали в Нижнем Тагиле впервые. Они устраивали шоу на акватории тагильского пруда 13 августа днем и вечером в перерывах между выступлениями команд первого фестиваля фейерверков.

Также жителям показали, как пишут организаторы, уникальное мэппинг-шоу. Сценарий написан специально для 300-летнего юбилея города. 3D-шоу сопровождалось участием артистов нижнетагильского драматического театра, симфонического оркестра «Демидов-камерата» и цирка «Аншлаг».

Фото: Официальная группа администрации Нижнего Тагила в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Официальная группа администрации Нижнего Тагила в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Официальная группа администрации Нижнего Тагила в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Официальная группа администрации Нижнего Тагила в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Официальная группа администрации Нижнего Тагила в соцсети «ВКонтакте»

Помимо первого фестиваля фейерверков, состоялся девятый фестиваль уличного короткометражного кино — кинопоказ под открытым небом. Не обошлось и без спортивных соревнований. Так прошел мотокросс, посвященный Дню города, и кубок Нижнего Тагила по парусному спорту, в который внезапно решился вмешаться сильный ветер.