Фоторепортаж с 300-летнего юбилея Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 300-летний юбилей города отмечали три дня — с 12 по 14 августа. Программа была насыщенной — работали ярмарки, творческие площадки, на десяти площадках выступали местные и приглашенные музыканты.
Хедлайнерами праздника стали — артист, автор хита «Ягода-малинка» Хабиб (Хабиб Шарипов), GSPD (Давид Деймуров), певица Dead Blonde (Арина Буланова) и рэп-исполнитель Егор Натс (Егор Барханов). Для людей постарше выступала легендарная группа «На-На».
Фото: Официальная группа администрации Нижнего Тагила в соцсети «ВКонтакте»
Фото: Официальная группа администрации Нижнего Тагила в соцсети «ВКонтакте»
Фото: ИА «Все новости»
Фото: ИА «Все новости»
Фото: ИА «Все новости»
Фото: ИА «Все новости»
Фото: ИА «Все новости»
Фото: ИА «Все новости»
Фото: ИА «Все новости»
Фото: ИА «Все новости»
Фото: ИА «Все новости»
Фото: ИА «Все новости»
Фото: ИА «Все новости»
На юбилее состоялся первый фестиваль фейерверков «Огни в честь любимого города». Участие в праздничном мероприятии принимали три команды, представляющие Тверь, Сергиев Посад и Нижний Тагил. Победителями, возможно ожидаемо, стали тагильчане. Правда, жители в соцсетях по-разному отнеслись к салютам.
Фото: Официальная группа администрации Нижнего Тагила в соцсети «ВКонтакте»
Фото: Официальная группа администрации Нижнего Тагила в соцсети «ВКонтакте»
Фото: Официальная группа администрации Нижнего Тагила в соцсети «ВКонтакте»
Флайбордисты радовали тагильчан водным экстрим-представлением. «Летающие люди» выступали в Нижнем Тагиле впервые. Они устраивали шоу на акватории тагильского пруда 13 августа днем и вечером в перерывах между выступлениями команд первого фестиваля фейерверков.
Также жителям показали, как пишут организаторы, уникальное мэппинг-шоу. Сценарий написан специально для 300-летнего юбилея города. 3D-шоу сопровождалось участием артистов нижнетагильского драматического театра, симфонического оркестра «Демидов-камерата» и цирка «Аншлаг».
Фото: Официальная группа администрации Нижнего Тагила в соцсети «ВКонтакте»
Фото: Официальная группа администрации Нижнего Тагила в соцсети «ВКонтакте»
Фото: Официальная группа администрации Нижнего Тагила в соцсети «ВКонтакте»
Фото: Официальная группа администрации Нижнего Тагила в соцсети «ВКонтакте»
Фото: Официальная группа администрации Нижнего Тагила в соцсети «ВКонтакте»
Помимо первого фестиваля фейерверков, состоялся девятый фестиваль уличного короткометражного кино — кинопоказ под открытым небом. Не обошлось и без спортивных соревнований. Так прошел мотокросс, посвященный Дню города, и кубок Нижнего Тагила по парусному спорту, в который внезапно решился вмешаться сильный ветер.
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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 300-летний юбилей города отмечали три дня — с 12 по 14 августа. Программа была насыщенной — работали ярмарки, творческие площадки, на десяти площадках выступали местные и приглашенные музыканты. Хедлайнерами праздника стали — артист, автор хита «Ягода-малинка» Хабиб (Хабиб Шарипов), GSPD (Давид Деймуров), певица Dead Blonde (Арина Буланова) и рэп-исполнитель Егор Натс (Егор Барханов). Для людей постарше выступала легендарная группа «На-На». На юбилее состоялся первый фестиваль фейерверков «Огни в честь любимого города». Участие в праздничном мероприятии принимали три команды, представляющие Тверь, Сергиев Посад и Нижний Тагил. Победителями, возможно ожидаемо, стали тагильчане. Правда, жители в соцсетях по-разному отнеслись к салютам. Флайбордисты радовали тагильчан водным экстрим-представлением. «Летающие люди» выступали в Нижнем Тагиле впервые. Они устраивали шоу на акватории тагильского пруда 13 августа днем и вечером в перерывах между выступлениями команд первого фестиваля фейерверков. Также жителям показали, как пишут организаторы, уникальное мэппинг-шоу. Сценарий написан специально для 300-летнего юбилея города. 3D-шоу сопровождалось участием артистов нижнетагильского драматического театра, симфонического оркестра «Демидов-камерата» и цирка «Аншлаг». Помимо первого фестиваля фейерверков, состоялся девятый фестиваль уличного короткометражного кино — кинопоказ под открытым небом. Не обошлось и без спортивных соревнований. Так прошел мотокросс, посвященный Дню города, и кубок Нижнего Тагила по парусному спорту, в который внезапно решился вмешаться сильный ветер.