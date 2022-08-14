Бойцы Росгвардии в ДНР спасли ребенка от обстрела ВСУ

Бойцы Росгвардии спасли десятилетнего мальчика от обстрела ВСУ в Красном Лимане, рассказал военкор Даниил Левин Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы Росгвардии спасли десятилетнего мальчика Игоря при обстреле Красного Лимана в ДНР боевиками ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент «Известий» Даниил Левин.

По словам десятилетнего Игоря, он услышал свист летящих снарядов, когда катался на велосипеде, передает Пятый канал. Чтобы спастись мальчик принял решение направиться на блокпост российских военных.

«Игорька увидели на дороге и побежали в блиндаж. Там положил его под себя, потом начал считать прилеты, сколько орудие работает, и когда рассчитал, сказал ему, что сейчас побежим», — рассказал сержант ОМОНа Росгвардии.

Российские военные, прикрывая мальчика своим туловищем, доставили его к дому. «Когда мы пришли в подвал, одного из них, наверное, контузило, а второго в ногу ударило», — добавил Игорь.

Спецоперацию на территории Украины, которая проходит вынужденно, президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной стали участившиеся обстрелы ДНР и ЛНР со стороны украинской армии и националистических батальонов. 28 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Красного Лимана.