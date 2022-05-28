Минобороны РФ заявило о полном освобождении Красного Лимана

Российские войска заняли Красный Лиман Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Крупный донбасский город Красный Лиман перешел под контроль российских военных, а также подразделений Донецкой народной республики. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В результате совместных действий подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооруженных сил полностью освобожден Красный Лиман», — заявили в Минобороны РФ. По информации ведомства, город полностью очищен от бойцов ВСУ и нацбатов.

Стоит отметить, что взятие Красного Лимана позволяет союзным войскам выйти напрямую к славянску, а также в тыл украинским подразделения, занимающим Северск, через который проходит одна из дорог, соединяющих с «большой землей» северодонецко-лисичанскую группировку ВСУ. Одновременно части ВС РФ, ДНР и ЛНР наступают с юга на Артемовск (Бахмут), стремясь перерезать вторую дорогу, ведущую через Соледар на Лисичанск и Северодонецк. В последнем также идут бои.

Схватка за Донбасс разворачивается в рамках российской спецоперации, начатой 24 февраля. На данный момент ВС РФ освобождена от ВСУ почти вся территория ЛНР, половина ДНР, большая часть Запорожской области и вся Херсонская.