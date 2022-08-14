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В ЯНАО неправильное содержание свиней угрожает жителям

© Служба новостей «URA.RU»
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Агрофирма Ариант, продовольственная безопасность. Челябинск, свинина, свинья, поросенок, апк, сельское хозяйство
Ряд нарушений, угрожающих здоровью граждан, выявлен на агрофирме «Приполярная» Фото:

В Красноселькупском районе ЯНАО выездная инспекция Управления Россельхознадзора выявила нарушения содержания свиней, а также нарушения переработки животной продукции. Эти нарушения могут угрожать жизни и здоровью граждан, сообщает управление Россельхознадзора по ХМАО, ЯНАО и Тюменской области на официальном сайте.

«В ходе контрольно-надзорного мероприятия установлено, что территория хозяйства не огорожена. При осуществлении процессов производства продуктов убоя не разработаны процедуры, основанные на принципах ХАССП. Нарушение требований „Ветеринарных правил содержания свиней“ и Технического регламента Таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“ может привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан», — сообщает Россельхознадзор.

Нарушения выявлены в ходе проверки агрофирмы «Приполярная». На территорию свинарника могут проникать посторонние животные, в том числе и дикие, а при изготовлении продукции из свинины не разработан комплекс мер, обеспечивающих безопасность пищевой продукции.

Директор агрофирмы привлечен к административной ответственности по двум статьям. Должностными лицами управления вынесены предписания на скорейшее устранение выявленных нарушений.

Ранее URA.RU рассказало о строительстве нового свинокомплекса в Красноселькупском районе. Агрофирма «Толькинская» начала строить новый свиноводческий комплекс в селе Толька.

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В Красноселькупском районе ЯНАО выездная инспекция Управления Россельхознадзора выявила нарушения содержания свиней, а также нарушения переработки животной продукции. Эти нарушения могут угрожать жизни и здоровью граждан, сообщает управление Россельхознадзора по ХМАО, ЯНАО и Тюменской области на официальном сайте. «В ходе контрольно-надзорного мероприятия установлено, что территория хозяйства не огорожена. При осуществлении процессов производства продуктов убоя не разработаны процедуры, основанные на принципах ХАССП. Нарушение требований „Ветеринарных правил содержания свиней“ и Технического регламента Таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“ может привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан», — сообщает Россельхознадзор. Нарушения выявлены в ходе проверки агрофирмы «Приполярная». На территорию свинарника могут проникать посторонние животные, в том числе и дикие, а при изготовлении продукции из свинины не разработан комплекс мер, обеспечивающих безопасность пищевой продукции. Директор агрофирмы привлечен к административной ответственности по двум статьям. Должностными лицами управления вынесены предписания на скорейшее устранение выявленных нарушений. Ранее URA.RU рассказало о строительстве нового свинокомплекса в Красноселькупском районе. Агрофирма «Толькинская» начала строить новый свиноводческий комплекс в селе Толька.
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