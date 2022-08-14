14 августа 2022
13 августа 2022

В Нижнем Тагиле 5 человек погибли в ДТП с машиной скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прививочный пункт в ТЦ
Виновником аварии стал 16-летний подросток, проехавший на красный сигнал светафора Фото:

Пять человек погибли, еще двое пострадали в аварии, которая произошла в 3:00 ночи на перекрестке улиц Газетная — Октябрьской революции в Ленинском районе Нижнего Тагила. ДТП спровоцировал 16-летний водитель иномарки, проехавший на красный свет. На месте ЧП работает несколько нарядов ГИБДД, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«По предварительным данным, 16-летний водитель автомобиля Hyundai Accent не предоставил преимущество в движении, проехав на запрещающий сигнал светофора. Допустил столкновение с движущимся на разрешающий сигнал светофора автомобилем скорой медицинской помощи „Газель“. В результате сильного удара иномарка загорелась», — рассказал Горелых.

От полученных травм погибли водитель и три пассажира иномарки, а также женщина-фельдшер. 19-летний пассажир иномарки и водитель «Газели» госпитализированы. Все обстоятельства случившегося устанавливают представители нижнетагильской и областной Госавтоинспекции. «По итогам начавшегося разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение», — добавил Горелых.

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Пять человек погибли, еще двое пострадали в аварии, которая произошла в 3:00 ночи на перекрестке улиц Газетная — Октябрьской революции в Ленинском районе Нижнего Тагила. ДТП спровоцировал 16-летний водитель иномарки, проехавший на красный свет. На месте ЧП работает несколько нарядов ГИБДД, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «По предварительным данным, 16-летний водитель автомобиля Hyundai Accent не предоставил преимущество в движении, проехав на запрещающий сигнал светофора. Допустил столкновение с движущимся на разрешающий сигнал светофора автомобилем скорой медицинской помощи „Газель“. В результате сильного удара иномарка загорелась», — рассказал Горелых. От полученных травм погибли водитель и три пассажира иномарки, а также женщина-фельдшер. 19-летний пассажир иномарки и водитель «Газели» госпитализированы. Все обстоятельства случившегося устанавливают представители нижнетагильской и областной Госавтоинспекции. «По итогам начавшегося разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение», — добавил Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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