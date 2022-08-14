В Нижнем Тагиле 5 человек погибли в ДТП с машиной скорой помощи

15 августа 2022 в 06:11 Размер текста - 17 +

Виновником аварии стал 16-летний подросток, проехавший на красный сигнал светафора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пять человек погибли, еще двое пострадали в аварии, которая произошла в 3:00 ночи на перекрестке улиц Газетная — Октябрьской революции в Ленинском районе Нижнего Тагила. ДТП спровоцировал 16-летний водитель иномарки, проехавший на красный свет. На месте ЧП работает несколько нарядов ГИБДД, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «По предварительным данным, 16-летний водитель автомобиля Hyundai Accent не предоставил преимущество в движении, проехав на запрещающий сигнал светофора. Допустил столкновение с движущимся на разрешающий сигнал светофора автомобилем скорой медицинской помощи „Газель“. В результате сильного удара иномарка загорелась», — рассказал Горелых. От полученных травм погибли водитель и три пассажира иномарки, а также женщина-фельдшер. 19-летний пассажир иномарки и водитель «Газели» госпитализированы. Все обстоятельства случившегося устанавливают представители нижнетагильской и областной Госавтоинспекции. «По итогам начавшегося разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение», — добавил Горелых.

Пять человек погибли, еще двое пострадали в аварии, которая произошла в 3:00 ночи на перекрестке улиц Газетная — Октябрьской революции в Ленинском районе Нижнего Тагила. ДТП спровоцировал 16-летний водитель иномарки, проехавший на красный свет. На месте ЧП работает несколько нарядов ГИБДД, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «По предварительным данным, 16-летний водитель автомобиля Hyundai Accent не предоставил преимущество в движении, проехав на запрещающий сигнал светофора. Допустил столкновение с движущимся на разрешающий сигнал светофора автомобилем скорой медицинской помощи „Газель“. В результате сильного удара иномарка загорелась», — рассказал Горелых. От полученных травм погибли водитель и три пассажира иномарки, а также женщина-фельдшер. 19-летний пассажир иномарки и водитель «Газели» госпитализированы. Все обстоятельства случившегося устанавливают представители нижнетагильской и областной Госавтоинспекции. «По итогам начавшегося разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение», — добавил Горелых.