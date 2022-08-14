«Ъ»: Госдума изменила порядок работы с обращениями россиян

Государственная дума России изменила порядок рассмотрения обращений россиян. Документ, утвержденный спикером парламента Вячеславом Володиным, вводит новое понятие «массовые обращения».
Вячеслав Володин утвердил изменения в порядке рассмотрения обращений россиян в Госдуму, сообщает «Коммерсант». Теперь появляется понятие «массовые обращения», которое будет объединять письма граждан и направлять их в комитеты или комиссии, которые занимаются проработкой проекта ответов для граждан и размещении их на сайте Госдумы.
В комиссии по регламенту корреспонденту газеты уточнили, что изменения коснутся технических моментов, связанных с регистрацией обращений. Порядок, регулируемый законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», документ не меняет, добавили там.
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Государственная дума России изменила порядок рассмотрения обращений россиян. Документ, утвержденный спикером парламента Вячеславом Володиным, вводит новое понятие «массовые обращения». Вячеслав Володин утвердил изменения в порядке рассмотрения обращений россиян в Госдуму, сообщает «Коммерсант». Теперь появляется понятие «массовые обращения», которое будет объединять письма граждан и направлять их в комитеты или комиссии, которые занимаются проработкой проекта ответов для граждан и размещении их на сайте Госдумы. В комиссии по регламенту корреспонденту газеты уточнили, что изменения коснутся технических моментов, связанных с регистрацией обращений. Порядок, регулируемый законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», документ не меняет, добавили там. Ранее российским чиновникам показали, как нужно работать с гражданами для повышения эффективности. Замглавы АНО «Диалог Регионы» Вадим Никишин отметил, что в фокусе государства находится человек и его проблемы.