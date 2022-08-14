«Ъ»: Госдума изменила порядок работы с обращениями россиян

15 августа 2022 в 06:26 Размер текста - 17 +

Госдума РФ ввела понятие «массовые обращения» граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государственная дума России изменила порядок рассмотрения обращений россиян. Документ, утвержденный спикером парламента Вячеславом Володиным, вводит новое понятие «массовые обращения». Вячеслав Володин утвердил изменения в порядке рассмотрения обращений россиян в Госдуму, сообщает « Коммерсант ». Теперь появляется понятие «массовые обращения», которое будет объединять письма граждан и направлять их в комитеты или комиссии, которые занимаются проработкой проекта ответов для граждан и размещении их на сайте Госдумы. В комиссии по регламенту корреспонденту газеты уточнили, что изменения коснутся технических моментов, связанных с регистрацией обращений. Порядок, регулируемый законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», документ не меняет, добавили там. Ранее российским чиновникам показали, как нужно работать с гражданами для повышения эффективности. Замглавы АНО «Диалог Регионы» Вадим Никишин отметил, что в фокусе государства находится человек и его проблемы.

Государственная дума России изменила порядок рассмотрения обращений россиян. Документ, утвержденный спикером парламента Вячеславом Володиным, вводит новое понятие «массовые обращения». Вячеслав Володин утвердил изменения в порядке рассмотрения обращений россиян в Госдуму, сообщает «Коммерсант». Теперь появляется понятие «массовые обращения», которое будет объединять письма граждан и направлять их в комитеты или комиссии, которые занимаются проработкой проекта ответов для граждан и размещении их на сайте Госдумы. В комиссии по регламенту корреспонденту газеты уточнили, что изменения коснутся технических моментов, связанных с регистрацией обращений. Порядок, регулируемый законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», документ не меняет, добавили там. Ранее российским чиновникам показали, как нужно работать с гражданами для повышения эффективности. Замглавы АНО «Диалог Регионы» Вадим Никишин отметил, что в фокусе государства находится человек и его проблемы.