14 августа 2022

«Ъ»: Госдума изменила порядок работы с обращениями россиян

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
Госдума РФ ввела понятие «массовые обращения» граждан Фото:

Государственная дума России изменила порядок рассмотрения обращений россиян. Документ, утвержденный спикером парламента Вячеславом Володиным, вводит новое понятие «массовые обращения».

Вячеслав Володин утвердил изменения в порядке рассмотрения обращений россиян в Госдуму, сообщает «Коммерсант». Теперь появляется понятие «массовые обращения», которое будет объединять письма граждан и направлять их в комитеты или комиссии, которые занимаются проработкой проекта ответов для граждан и размещении их на сайте Госдумы.

В комиссии по регламенту корреспонденту газеты уточнили, что изменения коснутся технических моментов, связанных с регистрацией обращений. Порядок, регулируемый законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», документ не меняет, добавили там.

Ранее российским чиновникам показали, как нужно работать с гражданами для повышения эффективности. Замглавы АНО «Диалог Регионы» Вадим Никишин отметил, что в фокусе государства находится человек и его проблемы.

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Государственная дума России изменила порядок рассмотрения обращений россиян. Документ, утвержденный спикером парламента Вячеславом Володиным, вводит новое понятие «массовые обращения». Вячеслав Володин утвердил изменения в порядке рассмотрения обращений россиян в Госдуму, сообщает «Коммерсант». Теперь появляется понятие «массовые обращения», которое будет объединять письма граждан и направлять их в комитеты или комиссии, которые занимаются проработкой проекта ответов для граждан и размещении их на сайте Госдумы. В комиссии по регламенту корреспонденту газеты уточнили, что изменения коснутся технических моментов, связанных с регистрацией обращений. Порядок, регулируемый законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», документ не меняет, добавили там. Ранее российским чиновникам показали, как нужно работать с гражданами для повышения эффективности. Замглавы АНО «Диалог Регионы» Вадим Никишин отметил, что в фокусе государства находится человек и его проблемы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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