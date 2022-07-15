Чиновникам России показали, как эффективно работать с гражданами

Участники форума «Умный город» обсудили важность обратной связи с гражданами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Повышение уровня жизни людей в регионах невозможно без качественной обратной связи, для чего необходимо применять лучшие практики по взаимодействию власти с гражданами. К такому выводу пришли участники III Всероссийского Форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город» в ходе дискуссии «Обратная связь: вызовы и перспективы», инициированной АНО «Диалог». В форуме приняли участие муниципальные руководители и государственные служащие.

«В фокусе государства находится человек и его проблемы — в этом суть человекоцентричности. Перед нами стоит цель по формированию новых стандартов работы с обращениями. Необходимо улучшать не только показатели по сроку реагирования, но и само качество ответов. Вежливая оперативная отписка, которая не удовлетворяет запрос гражданина, в ряде случаев пуста и неэффективна. Люди должны ощущать реальную пользу от коммуникации с властью», — сказал замглавы АНО «Диалог Регионы» Вадим Никишин.

Он отметил, что за несколько лет были созданы эффективные стандарты обратной связи в регионах России. В их разработке приняли участие АНО «Диалог» и Центр управления регионами (ЦУР), единый пункт мониторинга, в который поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона.

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева отметила, что в вопросе обратной связи с гражданами большую роль играет мэр города. «В нынешних реалиях мэр — это настоящий живой человек, который отвечает за решение всех проблем в городе. И ЦУР в этом очень помогает», — сказала Авксентьева. Мэр Вологды Сергей Воропанов подчеркнул, что механизмы, подобные ЦУР, должны быть в каждом муниципалитете. «Мы получаем информацию от жителей из разных источников. Главным образом, это соцсети и платформа обратной связи „Диалога“. Я уверен, механизм по подобию ЦУР должен быть в каждом муниципалитете», — сказал Воропанов.

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман отметил важность использования предиктивной аналитики для создания прогнозов. «Обращения граждан непозволительно называть проблемами. Они являются открытыми вопросами, которые нужно решать», — заявил Штокман. Заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев отметил значение уже выстроенных и работающих каналов коммуникации с гражданами.

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