Киев и Британия готовят план уничтожения Крымского моста

Руководство Украины обсудило план по уничтожению Крымского моста с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом на саммите НАТО в июне. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
«Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне», — написал Гончаренко в Telegram. Так он отреагировал на выступление эксперта Игоря Коротченко, заявившего в эфире телеканала «Россия 1», что план нанесения ударов по мосту разрабатывается под руководством британского министра обороны.
Кроме того, Гончаренко сопроводил свой пост фотографией с саммита Североатлантического альянса. На снимке депутат запечатлен в компании главы британского военного ведомства и премьер-министр страны Бориса Джонсона.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Руководство Украины обсудило план по уничтожению Крымского моста с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом на саммите НАТО в июне. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. «Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне», — написал Гончаренко в Telegram. Так он отреагировал на выступление эксперта Игоря Коротченко, заявившего в эфире телеканала «Россия 1», что план нанесения ударов по мосту разрабатывается под руководством британского министра обороны. Кроме того, Гончаренко сопроводил свой пост фотографией с саммита Североатлантического альянса. На снимке депутат запечатлен в компании главы британского военного ведомства и премьер-министр страны Бориса Джонсона. Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост станет первой целью для ударов в случае поставок соответствующего американского и европейского вооружения на фоне российской спецоперации. В ответ на это депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин сообщил, что у Украины нет никаких шансов достичь заявленной цели.