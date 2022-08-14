Киев и Британия готовят план уничтожения Крымского моста

План по уничтожению Крымского моста разрабатывался на саммите НАТО, заявил депутат Верховной Рады Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Руководство Украины обсудило план по уничтожению Крымского моста с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом на саммите НАТО в июне. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне», — написал Гончаренко в Telegram. Так он отреагировал на выступление эксперта Игоря Коротченко, заявившего в эфире телеканала «Россия 1», что план нанесения ударов по мосту разрабатывается под руководством британского министра обороны.

Кроме того, Гончаренко сопроводил свой пост фотографией с саммита Североатлантического альянса. На снимке депутат запечатлен в компании главы британского военного ведомства и премьер-министр страны Бориса Джонсона.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост станет первой целью для ударов в случае поставок соответствующего американского и европейского вооружения на фоне российской спецоперации. В ответ на это депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин сообщил, что у Украины нет никаких шансов достичь заявленной цели.