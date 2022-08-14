14 августа 2022

Киев и Британия готовят план уничтожения Крымского моста

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План по уничтожению Крымского моста разрабатывался на саммите НАТО, заявил депутат Верховной Рады Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Руководство Украины обсудило план по уничтожению Крымского моста с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом на саммите НАТО в июне. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне», — написал Гончаренко в Telegram. Так он отреагировал на выступление эксперта Игоря Коротченко, заявившего в эфире телеканала «Россия 1», что план нанесения ударов по мосту разрабатывается под руководством британского министра обороны.

Кроме того, Гончаренко сопроводил свой пост фотографией с саммита Североатлантического альянса. На снимке депутат запечатлен в компании главы британского военного ведомства и премьер-министр страны Бориса Джонсона.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост станет первой целью для ударов в случае поставок соответствующего американского и европейского вооружения на фоне российской спецоперации. В ответ на это депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин сообщил, что у Украины нет никаких шансов достичь заявленной цели.

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Руководство Украины обсудило план по уничтожению Крымского моста с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом на саммите НАТО в июне. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. «Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне», — написал Гончаренко в Telegram. Так он отреагировал на выступление эксперта Игоря Коротченко, заявившего в эфире телеканала «Россия 1», что план нанесения ударов по мосту разрабатывается под руководством британского министра обороны. Кроме того, Гончаренко сопроводил свой пост фотографией с саммита Североатлантического альянса. На снимке депутат запечатлен в компании главы британского военного ведомства и премьер-министр страны Бориса Джонсона. Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост станет первой целью для ударов в случае поставок соответствующего американского и европейского вооружения на фоне российской спецоперации. В ответ на это депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин сообщил, что у Украины нет никаких шансов достичь заявленной цели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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