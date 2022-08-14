14 августа 2022
13 августа 2022

Мэр Кургана отрицает запрет на участие кришнаитов в Дне города

© Служба новостей «URA.RU»
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День города - 2015. Тюмень, кришнаиты, праздник
Мэрия Кургана отменила традиционное шествие вайшнавов на День города Фото:

Курганские вайшнавы (последователям кришнаизма) не будут проводить шествие на Дне города 20 августа. Традиционное мероприятие с песнопениями кришнаиты проводили в августе с 1995 года. Мэр Кургана Елена Ситникова отрицает, что кришнаиты подавали заявку на участие. Об этом сообщает корреспондент URA.RU c пресс-конференции, посвященной празднованию Дня города.

«Изначально в отделе культуры, где принимают заявки на участие в праздновании, были готовы разрешить шествие. Однако потом им сообщили сверху, что Ситниковой не нравится идея, что кришнаиты будут расхаживать по центру города в праздник. Поэтому им отклонили заявку, хотя они подавались именно с культурным, а не религиозным мероприятием», — сообщает источник, близкий к курганским вайшнавам.

По словам Ситниковой, кришнаиты не подавали заявку на участие и традиционной площадки никогда не существовало. «Никогда отдельной площадки ни у каких конфессий на празднике не было. И на этот День города заявлений, что какая-либо религиозная конфессия планирует обозначить свои какие-то площадки, не было», — заявила мэр города Елена Ситникова на пресс-подходе.

До этого URA.RU писало, что курганские последователи кришнаизма планировали провести традиционное шествие на День города. Данное мероприятие проводится в Кургане с 1995 года. Последние два года вайшнавы не устраивали празднования из-за пандемийных ограничений.

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Курганские вайшнавы (последователям кришнаизма) не будут проводить шествие на Дне города 20 августа. Традиционное мероприятие с песнопениями кришнаиты проводили в августе с 1995 года. Мэр Кургана Елена Ситникова отрицает, что кришнаиты подавали заявку на участие. Об этом сообщает корреспондент URA.RU c пресс-конференции, посвященной празднованию Дня города. «Изначально в отделе культуры, где принимают заявки на участие в праздновании, были готовы разрешить шествие. Однако потом им сообщили сверху, что Ситниковой не нравится идея, что кришнаиты будут расхаживать по центру города в праздник. Поэтому им отклонили заявку, хотя они подавались именно с культурным, а не религиозным мероприятием», — сообщает источник, близкий к курганским вайшнавам. По словам Ситниковой, кришнаиты не подавали заявку на участие и традиционной площадки никогда не существовало. «Никогда отдельной площадки ни у каких конфессий на празднике не было. И на этот День города заявлений, что какая-либо религиозная конфессия планирует обозначить свои какие-то площадки, не было», — заявила мэр города Елена Ситникова на пресс-подходе. До этого URA.RU писало, что курганские последователи кришнаизма планировали провести традиционное шествие на День города. Данное мероприятие проводится в Кургане с 1995 года. Последние два года вайшнавы не устраивали празднования из-за пандемийных ограничений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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