В центре Челябинска ограничили движение транспорта

Работы по улице Володарского ведет ООО «Южуралспецмонтажстрой» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 15 августа движение транспорта на улице Володарского, в центре города, будет частично закрыто. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«В связи с проведением работ по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения 15 августа закрыто движение транспорта до 20:00. Ограничения затронут улицу Володарского на участке от дома № 30 до дома № 32», — отметили в пресс-службе.

Работы ведет ООО «Южуралспецмонтажстрой». Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.