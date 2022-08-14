14 августа 2022
13 августа 2022

В центре Челябинска ограничили движение транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорожные работы. Челябинск, дорожные работы, дорожный знак, асфальт, ремонт дороги, комсомольский проспект
Работы по улице Володарского ведет ООО «Южуралспецмонтажстрой» Фото:

В Челябинске 15 августа движение транспорта на улице Володарского, в центре города, будет частично закрыто. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«В связи с проведением работ по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения 15 августа закрыто движение транспорта до 20:00. Ограничения затронут улицу Володарского на участке от дома № 30 до дома № 32», — отметили в пресс-службе.

Работы ведет ООО «Южуралспецмонтажстрой». Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В Челябинске 15 августа движение транспорта на улице Володарского, в центре города, будет частично закрыто. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «В связи с проведением работ по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения 15 августа закрыто движение транспорта до 20:00. Ограничения затронут улицу Володарского на участке от дома № 30 до дома № 32», — отметили в пресс-службе. Работы ведет ООО «Южуралспецмонтажстрой». Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...