Мэр Березников уходит в досрочную отставку

Глава Березниковского городского округа (Пермский край) Константин Светлаков подал заявление о досрочном увольнении с поста мэра. Сегодня, 15 августа, его рассмотрит местная дума и, скорее всего, удовлетворит. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации губернатора.
«Константин Светлаков уходит в досрочную отставку. Сегодня депутаты назначат исполняющего обязанности мэра. Вероятно, это будет кто-то из заместителей», — говорит собеседник. Источник, близкий к мэрии Березников, подтвердил информацию. По его данным, исполнять обязанность будет вице-мэр Михаил Шинкарев.
Причиной досрочного увольнения Светлакова стали конфликты с местными элитами и предприятиями, предполагает источник URA.RU в политтусовке региона. В том числе с «Уралкалием», который выступал лоббистом назначения Светлакова. URA.RU направило запрос в мэрию Березников. На момент публикации ответ не был получен. В думе Березников сообщили, что внеочередное заседание назначено на 14.00.
Светлаков отработал в должности главы меньше двух лет. Он был назначен в ноябре 2020 года. В октябре того года полномочия главы сложил Сергей Дьяков.
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