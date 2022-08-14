Мэр Березников уходит в досрочную отставку

15 августа 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

Депутаты рассмотрят заявление Светлакова на заседании 15 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Березниковского городского округа (Пермский край) Константин Светлаков подал заявление о досрочном увольнении с поста мэра. Сегодня, 15 августа, его рассмотрит местная дума и, скорее всего, удовлетворит. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации губернатора. «Константин Светлаков уходит в досрочную отставку. Сегодня депутаты назначат исполняющего обязанности мэра. Вероятно, это будет кто-то из заместителей», — говорит собеседник. Источник, близкий к мэрии Березников, подтвердил информацию. По его данным, исполнять обязанность будет вице-мэр Михаил Шинкарев. Причиной досрочного увольнения Светлакова стали конфликты с местными элитами и предприятиями, предполагает источник URA.RU в политтусовке региона. В том числе с «Уралкалием», который выступал лоббистом назначения Светлакова. URA.RU направило запрос в мэрию Березников. На момент публикации ответ не был получен. В думе Березников сообщили, что внеочередное заседание назначено на 14.00. Светлаков отработал в должности главы меньше двух лет. Он был назначен в ноябре 2020 года. В октябре того года полномочия главы сложил Сергей Дьяков.

Глава Березниковского городского округа (Пермский край) Константин Светлаков подал заявление о досрочном увольнении с поста мэра. Сегодня, 15 августа, его рассмотрит местная дума и, скорее всего, удовлетворит. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации губернатора. «Константин Светлаков уходит в досрочную отставку. Сегодня депутаты назначат исполняющего обязанности мэра. Вероятно, это будет кто-то из заместителей», — говорит собеседник. Источник, близкий к мэрии Березников, подтвердил информацию. По его данным, исполнять обязанность будет вице-мэр Михаил Шинкарев. Причиной досрочного увольнения Светлакова стали конфликты с местными элитами и предприятиями, предполагает источник URA.RU в политтусовке региона. В том числе с «Уралкалием», который выступал лоббистом назначения Светлакова. URA.RU направило запрос в мэрию Березников. На момент публикации ответ не был получен. В думе Березников сообщили, что внеочередное заседание назначено на 14.00. Светлаков отработал в должности главы меньше двух лет. Он был назначен в ноябре 2020 года. В октябре того года полномочия главы сложил Сергей Дьяков.