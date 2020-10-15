Глава Березников (Пермский край) Сергей Дьяков покидает свой пост. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Дьяков не стал подавать документы на участие в конкурсе по выбору мэра. Он покидает свой пост», — сказал источник. Срок подачи документов на конкурс по отбору кандидатов на должность главы города завершился сегодня. На участие в нем, по данным инсайдера, заявились бывший депутат думы Березников Владимир Жулдыбин, бывший топ-менеджер компании «Уралхим» Константин Светлаков, депутат думы Березников Михаил Кузвесов и предприниматель Ренат Шайхенуров.
В думе Березников URA.RU подтвердили информацию о четырех претендентах на кресло мэра, не уточнив, кто именно заявился на конкурс. «Заявилось на участие в конкурсе четыре человека», — сообщила начальник управделами гордумы Березников Ольга Воронова.
Она пояснила, что 21 октября в Перми состоится заседание конкурсной комиссии, где будут рассмотрены поступившие заявки и принято решение о допуске кандидатов на участие в конкурсе. «Только после этой процедуры можно будет разглашать имена претендентов на кресло мэра», — добавила Воронова.
Конкурс по отбору главы Березников состоится 27 октября. URA.RU писало, что ранее Кузвесов назывался в числе возможных претендентов на должность мэра. Дьяков возглавляет Березники с 2010 года.
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