15 октября 2020
14 октября 2020

Глава Березников уходит с поста. Кандидаты на должность

© Служба новостей «URA.RU»
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ВРИО губернатора Прикамья Махонин в Березниках. Пермь, дьяков сергей
Дьяков не стал участвовать в конкурсе по отбору мэра Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Березников (Пермский край) Сергей Дьяков покидает свой пост. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Дьяков не стал подавать документы на участие в конкурсе по выбору мэра. Он покидает свой пост», — сказал источник. Срок подачи документов на конкурс по отбору кандидатов на должность главы города завершился сегодня. На участие в нем, по данным инсайдера, заявились бывший депутат думы Березников Владимир Жулдыбин, бывший топ-менеджер компании «Уралхим» Константин Светлаков, депутат думы Березников Михаил Кузвесов и предприниматель Ренат Шайхенуров.

В думе Березников URA.RU подтвердили информацию о четырех претендентах на кресло мэра, не уточнив, кто именно заявился на конкурс. «Заявилось на участие в конкурсе четыре человека», — сообщила начальник управделами гордумы Березников Ольга Воронова.

Она пояснила, что 21 октября в Перми состоится заседание конкурсной комиссии, где будут рассмотрены поступившие заявки и принято решение о допуске кандидатов на участие в конкурсе. «Только после этой процедуры можно будет разглашать имена претендентов на кресло мэра», — добавила Воронова.

Конкурс по отбору главы Березников состоится 27 октября. URA.RU писало, что ранее Кузвесов назывался в числе возможных претендентов на должность мэра. Дьяков возглавляет Березники с 2010 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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