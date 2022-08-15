Володин заявил о банкротстве Украины

Украина полностью потеряла финансовую независимость, считает Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Украина достигла банкротства: Киев не может выполнять обязательства перед своими гражданами без помощи США. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Украина — банкрот. Собираемые налоги формируют всего 40% бюджета страны. Больше 60% которого идут на военные расходы. Ежемесячный дефицит — 5 млрд долларов», — написал Володин в Telegram.

По словам председателя Госдумы, Киев больше не может самостоятельно выполнять обязательства перед гражданами без помощи Вашингтона и Брюсселя. «Финансовую самостоятельность Украина потеряла», — резюмировал он.

Ранее зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов в разговоре с URA.RU сообщил, что долг Украины перед странами НАДО и Россией составляет десятки миллиардов долларов. В связи с этим государство может в скором времени быть признано банкротом, считает он.