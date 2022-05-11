Сенатор Климов назвал величину долга Украины перед странами. «Государство — банкрот»

11 мая 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Долг Украины перед странами НАТО и РФ составляет десятки миллиардов долларов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Долг Украины перед странами НАДО и РФ составляет десятки миллиардов долларов, и государство может в скором времени быть признано банкротом, а жители оказаться в кабале. Однако точную цифру никто назвать не сможет, так как суммы новых кредитов разнятся. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Если все долги взять вместе, то это будут многие десятки миллиардов долларов, но точную цифру вам никто не назовет, потому что очень разные оценки новых поставок. На сегодняшний день Украина должна больше, чем составляет ее валовый продукт. Долг перед РФ превышает миллиарды долларов. Плюс еще новая дополнительная американская помощь, поставки оружия — это тоже кредит, то есть еще плюс 40 миллиардов долларов. И, на мой взгляд, Украина не сможет отдать эти долги в течение очень длительного времени, то есть она реально находится в долговой яме. Это государство — банкрот, а украинский народ загнан в кабалу», — объяснил Андрей Климов. Сенатор напомнил, что Россия выплатила долг Украины за тот период, когда страна входила в состав СССР. «В середине нулевых Россия рассчиталась с долгами СССР за все республики, в том числе за Украинскую ССР. То есть один раз мы за их долги заплатили, а это десятки миллиардов долларов. Потом мы датировали их — газ, который они от нас получали, другие средства, делали инвестиции, это еще десятки миллиардов долларов. Давали им кредиты для стабилизации финансового положения страны. Потом они стали слева и справа получать кредиты. И они ведь не собираются их отдавать, потому что в стране сидят временщики», — уверил Климов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Долг Украины перед странами НАДО и РФ составляет десятки миллиардов долларов, и государство может в скором времени быть признано банкротом, а жители оказаться в кабале. Однако точную цифру никто назвать не сможет, так как суммы новых кредитов разнятся. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Если все долги взять вместе, то это будут многие десятки миллиардов долларов, но точную цифру вам никто не назовет, потому что очень разные оценки новых поставок. На сегодняшний день Украина должна больше, чем составляет ее валовый продукт. Долг перед РФ превышает миллиарды долларов. Плюс еще новая дополнительная американская помощь, поставки оружия — это тоже кредит, то есть еще плюс 40 миллиардов долларов. И, на мой взгляд, Украина не сможет отдать эти долги в течение очень длительного времени, то есть она реально находится в долговой яме. Это государство — банкрот, а украинский народ загнан в кабалу», — объяснил Андрей Климов. Сенатор напомнил, что Россия выплатила долг Украины за тот период, когда страна входила в состав СССР. «В середине нулевых Россия рассчиталась с долгами СССР за все республики, в том числе за Украинскую ССР. То есть один раз мы за их долги заплатили, а это десятки миллиардов долларов. Потом мы датировали их — газ, который они от нас получали, другие средства, делали инвестиции, это еще десятки миллиардов долларов. Давали им кредиты для стабилизации финансового положения страны. Потом они стали слева и справа получать кредиты. И они ведь не собираются их отдавать, потому что в стране сидят временщики», — уверил Климов.