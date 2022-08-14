14 августа 2022

В Свердловскую область завезли 20 млн клещей и насекомых

© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ
Привезенные клещи не опасны для человека Фото:

Около 20 млн насекомых и клещей ввезли в Свердловскую область из Нидерландов. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, они будут бороться с вредителями на цветах.

«Через аэропорт Кольцово для борьбы с вредителями растений на цветах из Москвы ввезено почти 20 млн штук насекомых и клещей-энотомофагов происхождением Нидерланды. Подконтрольный груз сопровождался ветеринарными сопроводительными документами», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Россельхознадзоре подчеркивают, что клещи безопасны для людей. Такой способ борьбы с паразитами считается более приемлемым, чем использование химикатов. Энтомофаги не вредят самим растениям, которые защищают.

В середине июля в Екатеринбург прибыла другая партия клещей в 30 млн штук. Специалисты отмечали, что все документы, подтверждающие безопасность насекомых, были оформлены.

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Около 20 млн насекомых и клещей ввезли в Свердловскую область из Нидерландов. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, они будут бороться с вредителями на цветах. «Через аэропорт Кольцово для борьбы с вредителями растений на цветах из Москвы ввезено почти 20 млн штук насекомых и клещей-энотомофагов происхождением Нидерланды. Подконтрольный груз сопровождался ветеринарными сопроводительными документами», — рассказали в пресс-службе ведомства. В Россельхознадзоре подчеркивают, что клещи безопасны для людей. Такой способ борьбы с паразитами считается более приемлемым, чем использование химикатов. Энтомофаги не вредят самим растениям, которые защищают. В середине июля в Екатеринбург прибыла другая партия клещей в 30 млн штук. Специалисты отмечали, что все документы, подтверждающие безопасность насекомых, были оформлены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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