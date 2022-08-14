В Свердловскую область завезли 20 млн клещей и насекомых

Привезенные клещи не опасны для человека Фото: Виктор Хасаншин © URA.RU

Около 20 млн насекомых и клещей ввезли в Свердловскую область из Нидерландов. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, они будут бороться с вредителями на цветах.

«Через аэропорт Кольцово для борьбы с вредителями растений на цветах из Москвы ввезено почти 20 млн штук насекомых и клещей-энотомофагов происхождением Нидерланды. Подконтрольный груз сопровождался ветеринарными сопроводительными документами», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Россельхознадзоре подчеркивают, что клещи безопасны для людей. Такой способ борьбы с паразитами считается более приемлемым, чем использование химикатов. Энтомофаги не вредят самим растениям, которые защищают.

В середине июля в Екатеринбург прибыла другая партия клещей в 30 млн штук. Специалисты отмечали, что все документы, подтверждающие безопасность насекомых, были оформлены.