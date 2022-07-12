12 июля 2022

В Свердловскую область завезли миллионы клещей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалит
Завезенные клещи не опасны для человека Фото:

В аэропорт Кольцово завезли более 30 миллионов клещей, которых заказали свердловские предприятия для борьбы с вредителями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

«В адрес хозяйствующих субъектов Екатеринбурга и Свердловской области поступила партия насекомых и клещей-энтомофагов в количестве 3 0960 000 штук», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там заверили, что эти клещи не опасны. Они помогают фермерам бороться с паразитами.

Этот способ считается безопаснее, чем использование химических средств. Он не вредит природе, высаженным растениям и самому человеку.

Ранее в регион завозили сотни тысяч клещей, на которых были оформлены специальные документы, подтверждающие безопасность насекомых. Последняя партия поступила в конце июня.

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В аэропорт Кольцово завезли более 30 миллионов клещей, которых заказали свердловские предприятия для борьбы с вредителями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. «В адрес хозяйствующих субъектов Екатеринбурга и Свердловской области поступила партия насекомых и клещей-энтомофагов в количестве 3 0960 000 штук», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там заверили, что эти клещи не опасны. Они помогают фермерам бороться с паразитами. Этот способ считается безопаснее, чем использование химических средств. Он не вредит природе, высаженным растениям и самому человеку. Ранее в регион завозили сотни тысяч клещей, на которых были оформлены специальные документы, подтверждающие безопасность насекомых. Последняя партия поступила в конце июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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