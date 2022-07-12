В Свердловскую область завезли миллионы клещей

В аэропорт Кольцово завезли более 30 миллионов клещей, которых заказали свердловские предприятия для борьбы с вредителями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
«В адрес хозяйствующих субъектов Екатеринбурга и Свердловской области поступила партия насекомых и клещей-энтомофагов в количестве 3 0960 000 штук», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там заверили, что эти клещи не опасны. Они помогают фермерам бороться с паразитами.
Этот способ считается безопаснее, чем использование химических средств. Он не вредит природе, высаженным растениям и самому человеку.
Ранее в регион завозили сотни тысяч клещей, на которых были оформлены специальные документы, подтверждающие безопасность насекомых. Последняя партия поступила в конце июня.
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