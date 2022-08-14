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Губернатор ЯНАО озвучил даты встреч с жителями региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в ежегодную поездку по округу Фото:

Первые встречи с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым в рамках его поездки состоятся 15 августа в Надыме, 17 августа в Новом Уренгое и 19 августа в Тарко-Сале. Об этом глава Ямала сообщил в своем telegram-канале.

«По традиции запланировали общение на открытых площадках. <…> Расписание на эту неделю: 15 августа Надым — 19:00 — Набережная озера Янтарного, 17 августа Новый Уренгой — 19:00 — Площадка „Виадук“, 19 августа Тарко-Сале — 18:00 — Парк „Прибрежный“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при плохой погоде встречи будут перенесены в помещения. Обо всех изменения глава региона пообещал сообщать заранее.

Ранее сообщалось, что «Честный маршрут» уже стартовал. Первая остановка будет сегодня в Надыме.

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Первые встречи с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым в рамках его поездки состоятся 15 августа в Надыме, 17 августа в Новом Уренгое и 19 августа в Тарко-Сале. Об этом глава Ямала сообщил в своем telegram-канале. «По традиции запланировали общение на открытых площадках. <…> Расписание на эту неделю: 15 августа Надым — 19:00 — Набережная озера Янтарного, 17 августа Новый Уренгой — 19:00 — Площадка „Виадук“, 19 августа Тарко-Сале — 18:00 — Парк „Прибрежный“», — говорится в сообщении. Отмечается, что при плохой погоде встречи будут перенесены в помещения. Обо всех изменения глава региона пообещал сообщать заранее. Ранее сообщалось, что «Честный маршрут» уже стартовал. Первая остановка будет сегодня в Надыме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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