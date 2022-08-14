Губернатор ЯНАО озвучил даты встреч с жителями региона

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в ежегодную поездку по округу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первые встречи с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым в рамках его поездки состоятся 15 августа в Надыме, 17 августа в Новом Уренгое и 19 августа в Тарко-Сале. Об этом глава Ямала сообщил в своем telegram-канале.

«По традиции запланировали общение на открытых площадках. <…> Расписание на эту неделю: 15 августа Надым — 19:00 — Набережная озера Янтарного, 17 августа Новый Уренгой — 19:00 — Площадка „Виадук“, 19 августа Тарко-Сале — 18:00 — Парк „Прибрежный“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при плохой погоде встречи будут перенесены в помещения. Обо всех изменения глава региона пообещал сообщать заранее.

Ранее сообщалось, что «Честный маршрут» уже стартовал. Первая остановка будет сегодня в Надыме.