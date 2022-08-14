В Екатеринбурге открыли сеть магазинов с мегаскидками на продукты

Супермаркет предлагает большой ассортимент товаров по сниженным ценам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге 15 августа состоялось открытие дискаунтерской сети «Чижик» группы X5 Group (владеет супермаркетами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). Магазины открылись в трех точках.

«В Чижике есть зона „надо успеть“, где каждый четверг появляются новинки. Они всегда по таким низким ценам, которые вы нигде не увидите. Магазины открылись по адресам улица Волгоградская 47, Крестинского, 2 и Серафимы Дерябиной, 24», — сообщили в магазине.

Ранее URA.RU сообщало, что формат «жесткого дискаунтера» предполагает более низкую стоимость товаров, чем в других магазинах за счет простого оформления и дизайна точек, выкладки товаров, оптимизации персонала. X5 Group заявляет, что ценовая политика сети «Чижик» предполагает более низкую стоимость привычной продовольственной корзины, чем в среднем на рынке. Сеть открылась в ноябре 2020-го.