14 августа 2022
13 августа 2022

Дорогу у челябинской ГИБДД заливает бензином из разбитой цистерны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заправка Лукоил. Нижневартовск, бензин, заправка, огнеопасно, цистерна, бензовоз, нефть, лукойл
В Челябинске «МАЗ» врезался в бензовоз с 8 тоннами топлива (фото из архива) Фото:

Движение на улице Гончаренко возле управления ГИБДД в Челябинске ограничили после столкновения «МАЗа» и бензовоза. Из цистерны с 8 тоннами топлива разливается бензин, с последствиями борются сотрудники МЧС, сообщили 15 августа URA.RU в пресс-службе ведомства. К месту ЧП перебрасывается дополнительная техника.

«„КамАЗ“ (бензовоз, в 30-тонной цистерне находится восемь тонн топлива) и перевозивший сухую смесь „МАЗ“ столкнулись на улице Гончаренко рядом с ГИБДД. Пострадавших нет, у автомобиля „КамАЗ“ повреждена запорная арматура, происходит розлив топлива», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Спасатели ведут смыв разлившегося топлива, дорожное покрытие залили пеной. От администрации города прибыли две поливомоечные машины и грузовик с песком. Также подъехала автоцистерна, в которую идет перекачка топлива.

Спасатели заливают проезжу. часть пеной, чтобы бензин не вспыхнул
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Движение на улице Гончаренко возле управления ГИБДД в Челябинске ограничили после столкновения «МАЗа» и бензовоза. Из цистерны с 8 тоннами топлива разливается бензин, с последствиями борются сотрудники МЧС, сообщили 15 августа URA.RU в пресс-службе ведомства. К месту ЧП перебрасывается дополнительная техника. «„КамАЗ“ (бензовоз, в 30-тонной цистерне находится восемь тонн топлива) и перевозивший сухую смесь „МАЗ“ столкнулись на улице Гончаренко рядом с ГИБДД. Пострадавших нет, у автомобиля „КамАЗ“ повреждена запорная арматура, происходит розлив топлива», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Спасатели ведут смыв разлившегося топлива, дорожное покрытие залили пеной. От администрации города прибыли две поливомоечные машины и грузовик с песком. Также подъехала автоцистерна, в которую идет перекачка топлива.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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