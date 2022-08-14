В Челябинске «МАЗ» врезался в бензовоз с 8 тоннами топлива (фото из архива) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Движение на улице Гончаренко возле управления ГИБДД в Челябинске ограничили после столкновения «МАЗа» и бензовоза. Из цистерны с 8 тоннами топлива разливается бензин, с последствиями борются сотрудники МЧС, сообщили 15 августа URA.RU в пресс-службе ведомства. К месту ЧП перебрасывается дополнительная техника.

«„КамАЗ“ (бензовоз, в 30-тонной цистерне находится восемь тонн топлива) и перевозивший сухую смесь „МАЗ“ столкнулись на улице Гончаренко рядом с ГИБДД. Пострадавших нет, у автомобиля „КамАЗ“ повреждена запорная арматура, происходит розлив топлива», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Спасатели ведут смыв разлившегося топлива, дорожное покрытие залили пеной. От администрации города прибыли две поливомоечные машины и грузовик с песком. Также подъехала автоцистерна, в которую идет перекачка топлива.

Спасатели заливают проезжу. часть пеной, чтобы бензин не вспыхнул Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области