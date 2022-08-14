СК занялся смертельной аварией со скорой помощью в Нижнем Тагиле

Следователи будут расследовать дело об аварии в Нижнем Тагиле, где при столкновении легкового автомобиля и машины скорой помощи умерли пять человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.
«По сообщению о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли пять человек, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства. Инцидентом занялись следователи Тагилстроевского района Нижнего Тагила.
Следователи допрашивают свидетелей и проводят экспертизы. Кроме этого, в СК пообещали выяснить, почему произошла трагедия, и провести работу, чтобы подобные случаи не повторялись.
Ночью 15 августа в Нижнем Тагиле 16-летний подросток без водительских прав за рулем Hyundai Accent проехал на красный сигнал светофора и влетел в автомобиль экипажа скорой помощи. На перекрестке начался пожар, в котором погибли пять человек. Врачи в момент столкновения ехали на вызов.
Фото: «ВКонтакте», «Тагильский спасатель»
Фото: «ВКонтакте», «Тагильский спасатель»
Фото: «ВКонтакте», «Тагильский спасатель»
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Следователи будут расследовать дело об аварии в Нижнем Тагиле, где при столкновении легкового автомобиля и машины скорой помощи умерли пять человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «По сообщению о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли пять человек, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства. Инцидентом занялись следователи Тагилстроевского района Нижнего Тагила. Следователи допрашивают свидетелей и проводят экспертизы. Кроме этого, в СК пообещали выяснить, почему произошла трагедия, и провести работу, чтобы подобные случаи не повторялись. Ночью 15 августа в Нижнем Тагиле 16-летний подросток без водительских прав за рулем Hyundai Accent проехал на красный сигнал светофора и влетел в автомобиль экипажа скорой помощи. На перекрестке начался пожар, в котором погибли пять человек. Врачи в момент столкновения ехали на вызов.