Челябинский замминистра ушла в отставку

Татьяна Колчинская вернется на пост замглавврача ГКБ №1, где работала до госслужбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Замминистра здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская ушла в отставку. Соответствующее постановление подписано губернатором региона Алексеем Текслером и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Колчинскую Татьяну Петровну от замещаемой должности министра здравоохранения Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы по инициативе гражданского служащего», — говорится в документе.

Колчинская занимала пост замминистра с марта 2021 года. По данным URA.RU, она вернется на должность замглавврача ГКБ №1, где работала до госслужбы.

В конце прошлой недели губернатор отправил в отставку замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова. Чиновника задержали 18 февраля 2022 года сотрудники полиции и ФСБ. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при поставке томографов во время пандемии коронавируса по завышенным ценам, в результате чего бюджет области потерял 85 млн рублей. В июне Кузнецова отпустили под домашний арест, так как он признал вину и дал показания против предпринимательницы Елены Селищевой, фирмы которой поставляли томографы. Селищеву также задержали по обвинению в мошенничестве, она находится в СИЗО и не признает вину.