Экс-руководителям челябинского МКУ вменили новые взятки

Подношения чиновники брали от владельцев ларьков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет возбудил новые уголовные дела в отношении экс-директора челябинского МКУ «Городская среда» Александра Грезева и его бывшего заместителя Сергея Любимова, арестованных ранее за взятки от владельцев киосков. Их подозревают в получении взяток в интересах еще двух представителей ларечного бизнеса, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В период 2020—2021 года Грезев и Любимов через посредника Антона Маркова получили взятки на сумму 1,8 млн рублей от двух индивидуальных предпринимателей. Возбуждено два уголовных дела по ст. 290 УК РФ („Получение взятки“). Таким образом общая сумма взяток Грезева и Любимова достигла 8,5 млн рублей», — рассказал источник.

В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Комментарий в ведомстве предоставят позднее.

Вместе с тем Челябинский областной суд 12 августа оставил без изменения решение Курчатовского районного суда о продлении бывшему директору МКУ срока заключения под стражу до 27 августа. Законность принятого решения отстоял прокурор, рассказала URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. Сам обвиняемый просил о домашнем аресте или запрете определенных действий, но суд учел, что на свободе он может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей по уголовному делу.

Грезев и Любимов были задержаны 11 июня. Им предъявлены обвинения в получении двух взяток на общую сумму 5,7 млн рублей за непринятие решений о демонтаже незаконных киосков. Из МКУ они были уволены в конце 2021 года. Также задержан еще один бывший замдиректора учреждения Вадим Левченко. Он не признает вину.