Экс-замруководителя челябинского МКУ отправили в СИЗО

Вадим Левченко пробудет под стражей минимум до 27 августа Фото: Марина Малкова © URA.RU

Бывшего заместителя директора челябинского МКУ «Городская среда» Вадима Левченко, обвиняемого в получении взятки, заключили под стражу сроком на два месяца. Такое решение 22 июля принял Курчатовский районный суд Челябинска. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«По версии следствия, обвиняемый с февраля 2020 года по август 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору с иными должностными лицами МКУ, через посредников получил взятку не менее 2 млн рублей за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов. Прокурором поддержано ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, так как на свободе он может скрыться, оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу», — рассказала Наталья Мамаева.

В СИЗО по решению суда Левченко отправлен на срок до 27 августа. Вину он не признает. Кроме того, под стражу заключен обвиняемый в посредничестве в даче взятки Артем Кочедыков.

Левченко и Кочедыков были задержаны 20 июля. 21 июля срок продлил обоим срок задержания на 72 часа и отложил вопрос об их аресте. Кочедыков признал вину в полном объеме.

Ранее были отправлены в следственный изолятор экс-директор МКУ Александр Грезев и его бывший заместитель Сергей Любимов. Они обвиняются в получении взяток от представителей ларечного бизнеса на сумму 5,7 млн рублей. За это они, по данным следствия, не принимали решения о демонтаже незаконных киосков.

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