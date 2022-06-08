Мэр города Наталья Котова уволила пятерых человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из МКУ «Городская среда», которое является подведомственным учреждением администрации Челябинска, в ноябре были уволены пять человек, включая директора Александра Грезева. Поводом стали результаты служебной проверки, рассказали в пресс-службе мэрии.

«По результатам служебной проверки в 2021 году были уволены с занимаемой должности директор МКУ „Городская среда“ Александр Грезев, а также сотрудники Вадим Левченко, Сергей Любимов, Дмитрий Рябинин и Людмила Кириллова. Все материалы служебной проверки в конце прошлого года администрация города направила в правоохранительные органы», — рассказали в пресс-службе.

Александр Грезев руководил МКУ в период с июля 2019 по 26 ноября 2021 года. Левченко, Любимов и Рябинин были заместителями директора. Кириллова — бухгалтером МКУ. Сейчас руководить учреждением Василий Воеводин.

По данным источника URA.RU, именно по адресам проживания этих пятерых человек провели обыски сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области. Все они в эти дни дают показания в следственном отделе по Курчатовскому району СКР. К Левченко вопросов практически нет. А вот Любимов и Рябинин, давно знакомые между собой, могут получить процессуальный статус подозреваемых. Показаний на них ждут от задержанного коммерсанта Антона Маркова — он занимался деятельностью по организации незаконных автостоянок на территории Курчатовского района и был посредником при передаче взяток от их реальных владельцев должностным лицам МКУ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам