Подношение брали за крышевание ларечного бизнеса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственные органы возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения (МКУ) «Городская среда» Александра Грезева и его заместителя Сергея Любимова, задержанных ранее по подозрению в получении взятки за крышевание незаконных ларьков в Челябинске. Теперь их подозревают в получении еще более 2,7 млн рублей, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В период с марта 2020 года по ноябрь 2021 года, когда оба были уволены, через посредника Антона Маркова Грезев и Любимов получили от индивидуального предпринимателя 2 млн 745 тысяч рублей за непринятие мер по демонтажу его незаконных киосков. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ („Получение взятки в особо крупном размере“)», — рассказал источник.

Если предприниматель по первому преступному эпизоду начал свою работу на рынке нестационарных торговых объектов летом 2020 года, то второй ларечник чуть раньше — в 2018 году. Помимо деятельности по торговле в киосках он, как ИП, может заниматься ремонтом машин, арендой транспорта и даже изучением общественного мнения и рекламой.

Любимов и Грезев были задержаны в связи с подозрением в получении взяток от представителей ларечного бизнеса и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, за деньги они не принимали решения по выявлению и сносу незаконных киосков. Оба уволены после служебной проверки в мэрии в ноябре 2021 года. Грезев заключен под стражу, Любимов отправлен под домашний арест 12 июня, но прокуратура обжаловала это решение.

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