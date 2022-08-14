14 августа 2022
13 августа 2022

В Перми проверка чиновников не подтвердила избиение пенсионерки

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка чиновников не выявила фактов жестокого обращения с пенсионеркой Фото:

В министерстве социального развития Пермского края закончили служебную проверку Верхне-Курьинского геронтологического центра. Служебное расследование не подтвердило информацию об избиении 85-летней проживающей, сообщили в ведомстве.

«Были проверены видеозаписи, документация и взяты объяснения с персонала. Жалоб на падения, жестокое обращение от пожилой женщины не поступало. В журнале падений получателей социальных услуг, фактов травматизации не зафиксировано. По результатам обследования, травм у пенсионерки нет, самочувствие удовлетворительное», — сообщается на сайте краевого минсоца.

В ведомстве также добавили, что все услуги пенсионерке предоставляются в соответствии с индивидуальной программой. С целью профилактики, в центре организовано обучение персонала по уходу за проживающими, в пермском минсоце оказывают содействие СК в расследовании.

Ранее жительница Перми Юлия Парамонова рассказала URA.RU о том, что к ее знакомой 85-летней пермячке, проживающей в центре для престарелых, применили физическую силу. После публикации агентства глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести в центре доследственную проверку. Служебное расследование также организовали и в министерстве социального развития Пермского края.

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В министерстве социального развития Пермского края закончили служебную проверку Верхне-Курьинского геронтологического центра. Служебное расследование не подтвердило информацию об избиении 85-летней проживающей, сообщили в ведомстве. «Были проверены видеозаписи, документация и взяты объяснения с персонала. Жалоб на падения, жестокое обращение от пожилой женщины не поступало. В журнале падений получателей социальных услуг, фактов травматизации не зафиксировано. По результатам обследования, травм у пенсионерки нет, самочувствие удовлетворительное», — сообщается на сайте краевого минсоца. В ведомстве также добавили, что все услуги пенсионерке предоставляются в соответствии с индивидуальной программой. С целью профилактики, в центре организовано обучение персонала по уходу за проживающими, в пермском минсоце оказывают содействие СК в расследовании. Ранее жительница Перми Юлия Парамонова рассказала URA.RU о том, что к ее знакомой 85-летней пермячке, проживающей в центре для престарелых, применили физическую силу. После публикации агентства глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести в центре доследственную проверку. Служебное расследование также организовали и в министерстве социального развития Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
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