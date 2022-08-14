14 августа 2022
13 августа 2022

Пермяки помогут российским предприятиям с импортозамещением

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Исследование пермских ученых поможет в производстве и добыче полезных ископаемых на севере страны Фото:

Исследование ученых Пермского Политеха (ПНИПУ) ускорит разработку отечественных полимеров для защиты оптоволокна от воздействия экстремально низких температур. Работа специалистов вуза поможет в производстве и добыче полезных ископаемых на севере России.

«Улучшить характеристики материала можно с помощью модификации существующих или разработки отечественных рецептур полимерных составов, которые смогут заместить зарубежные аналоги. Ученые провели исследования и определили температуру стеклования полимеров для производства изделий с оптоволокном и морозостойких силовых кабелей. Работа ученых является важным звеном в производстве модифицированных полимеров», — сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Температуру стеклования отечественных полимеров ученые определяли методами термического анализа. В итоге специалисты установили, какие образцы наиболее устойчивы к отрицательным температурам. Исследование ученых позволит промышленным предприятиям России сократить материальные затраты и ускорить разработку материалов для их использования в условиях Арктики.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые придумали способ добывать больше нефти. Разработка специалистов ПГНИУ получила патент и рекомендована к применению на производстве.

Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, Россия сможет добиться высокого статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий ученых страна сможет не опираться больше на импортные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики.

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Исследование ученых Пермского Политеха (ПНИПУ) ускорит разработку отечественных полимеров для защиты оптоволокна от воздействия экстремально низких температур. Работа специалистов вуза поможет в производстве и добыче полезных ископаемых на севере России. «Улучшить характеристики материала можно с помощью модификации существующих или разработки отечественных рецептур полимерных составов, которые смогут заместить зарубежные аналоги. Ученые провели исследования и определили температуру стеклования полимеров для производства изделий с оптоволокном и морозостойких силовых кабелей. Работа ученых является важным звеном в производстве модифицированных полимеров», — сообщили в пресс-службе ПНИПУ. Температуру стеклования отечественных полимеров ученые определяли методами термического анализа. В итоге специалисты установили, какие образцы наиболее устойчивы к отрицательным температурам. Исследование ученых позволит промышленным предприятиям России сократить материальные затраты и ускорить разработку материалов для их использования в условиях Арктики. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые придумали способ добывать больше нефти. Разработка специалистов ПГНИУ получила патент и рекомендована к применению на производстве. Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, Россия сможет добиться высокого статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий ученых страна сможет не опираться больше на импортные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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