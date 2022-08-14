Пермяки помогут российским предприятиям с импортозамещением

15 августа 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

Исследование пермских ученых поможет в производстве и добыче полезных ископаемых на севере страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Исследование ученых Пермского Политеха (ПНИПУ) ускорит разработку отечественных полимеров для защиты оптоволокна от воздействия экстремально низких температур. Работа специалистов вуза поможет в производстве и добыче полезных ископаемых на севере России. «Улучшить характеристики материала можно с помощью модификации существующих или разработки отечественных рецептур полимерных составов, которые смогут заместить зарубежные аналоги. Ученые провели исследования и определили температуру стеклования полимеров для производства изделий с оптоволокном и морозостойких силовых кабелей. Работа ученых является важным звеном в производстве модифицированных полимеров», — сообщили в пресс-службе ПНИПУ. Температуру стеклования отечественных полимеров ученые определяли методами термического анализа. В итоге специалисты установили, какие образцы наиболее устойчивы к отрицательным температурам. Исследование ученых позволит промышленным предприятиям России сократить материальные затраты и ускорить разработку материалов для их использования в условиях Арктики. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые придумали способ добывать больше нефти. Разработка специалистов ПГНИУ получила патент и рекомендована к применению на производстве. Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, Россия сможет добиться высокого статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий ученых страна сможет не опираться больше на импортные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исследование ученых Пермского Политеха (ПНИПУ) ускорит разработку отечественных полимеров для защиты оптоволокна от воздействия экстремально низких температур. Работа специалистов вуза поможет в производстве и добыче полезных ископаемых на севере России. «Улучшить характеристики материала можно с помощью модификации существующих или разработки отечественных рецептур полимерных составов, которые смогут заместить зарубежные аналоги. Ученые провели исследования и определили температуру стеклования полимеров для производства изделий с оптоволокном и морозостойких силовых кабелей. Работа ученых является важным звеном в производстве модифицированных полимеров», — сообщили в пресс-службе ПНИПУ. Температуру стеклования отечественных полимеров ученые определяли методами термического анализа. В итоге специалисты установили, какие образцы наиболее устойчивы к отрицательным температурам. Исследование ученых позволит промышленным предприятиям России сократить материальные затраты и ускорить разработку материалов для их использования в условиях Арктики. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые придумали способ добывать больше нефти. Разработка специалистов ПГНИУ получила патент и рекомендована к применению на производстве. Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, Россия сможет добиться высокого статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий ученых страна сможет не опираться больше на импортные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики.