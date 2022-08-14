Зеленский обиделся на россиян, не поддержавших Украину

Владимир Зеленский считает, что россияне должны «заступаться» за Украину Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский переложил ответственность на россиян за начало спецоперации на Украине, умолчав о нарушении Минских договоренностей. Свое мнение политик выразил в личном telegram-канале.

«Если у вас гражданство России и вы молчите, значит, вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете [спецоперацию]. И где бы вы ни находились — как на территории России, так и за рубежом, — ваш голос должен звучать в поддержку Украины», — написал Владимир Зеленский. По его мнению, россияне, которые находятся сейчас за рубежом, также могут заступиться за Украину.

Владимир Зеленский нарочно умалчивает факт нарушения Минских договоренностей, о чем заявляли в Кремле. Украинский лидер также призывал Запад ввести тотальные санкции против всех россиян без исключения. Так как именно граждане РФ, по его мнению, виновны во всех бедах Киева. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев потерял шанс на сохранение государства из-за пренебрежения Минскими договоренностями.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин называл целью спецоперации демилитаризацию Украины и помощь жителям Донбасса от многолетнего геноцида.