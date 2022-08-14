Туроператоры рассказали, куда полетят жители ЯНАО на Новый год

Больше всего путевок покупают в Таиланд Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Эксперты рассказали, куда собираются отправиться отдохнуть ямальцы в начале января. Информацией c URA.RU поделились в одной из туристических компаний ЯНАО «Визово-Туристический Центр».

«Жители ЯНАО на Новый Год согласно запросам, на бронирование все чаще выбирают поездки в азиатские страны и ОАЭ. Во многом этому способствует открытые прямые рейсы Аэрофлота в Таиланд, так и удобные варианты с короткой пересадкой и доступная цена пакетных туров. Выкупленные блоки мест в ОАЭ, Шри-Ланка, Мальдивы у авиакомпаний, позволили значительно снизить стоимость тура по этим направлениям», — рассказал Сергей Гудшмит, руководитель сети офисов туристической компании в ЯНАО.

Также в туристическом центре добавили, что покупать тур лучше за два или три месяца до вылета, это позволит сэкономить до 30-40% бюджета. «Если ранее [год, два назад] можно было рассчитывать на горящие туры, купленные за неделю до вылета, то сейчас горящие туры абсолютно потеряли свою актуальность. Количество человек, которые хотят отдохнуть гораздо больше чем мест в самолетах», — сказал Гудшмит.

Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов и мэры ЯНАО рассказали, где предпочитают отдыхать. Главы крупных городов ЯНАО предпочитают отдыхать на юге России или на Алтае, ездить на рыбалку и навещать родственников, а губернатор региона считает лучшим отпуском остаться на Ямале.