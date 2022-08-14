14 августа 2022

Источник рассказал о медиках, попавших в смертельное ДТП в Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача машин скорой помощи от благотворительного фонда РМК региональной системе здравоохранения. Челябинск, скорая помощь
Момент столкновения застали сотрудники подстанции скорой помощи Фото:

Медики на автомобиле скорой помощи, попавшие в смертельное ДТП с пятью жертвами в Нижнем Тагиле, столкнулись с Hyundai Accent под управлением подростка, когда выезжали с подстанции без проблесковых маячков. Об этом рассказал источник URA.RU в медицинских кругах.

«Столкновение произошло прямо на выезде с подстанции скорой помощи. Медики отправились к пациенту, но вызов был не срочным, они не включали проблесковый маячок и специальные звуковые сигналы. Другие сотрудники подстанции услышали хлопок и сразу выбежали посмотреть, что произошло. В это время в машину уже влетел подросток на Hyundai», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что медиков, попавших в аварию, отвезли в две разные больницы. Одна из пострадавших — фельдшер Ирина Зентерекова — была в агонии, с травмами, выжить с которыми было невозможно. Врачи борются за жизнь второго медика, находившегося в машине во время столкновения.

В пресс-службе СУ Следственного комитета России URA.RU сообщили, что силовики расследуют обстоятельства инцидента со скорой помощью. Следователи возбудили уголовное дело.

Авария произошла в ночь на 15 августа. Подросток за рулем Hyundai Accent пролетел на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной скорой помощи на скорости 170 километров в час. Начался пожар, в котором погибли пять человек.

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Медики на автомобиле скорой помощи, попавшие в смертельное ДТП с пятью жертвами в Нижнем Тагиле, столкнулись с Hyundai Accent под управлением подростка, когда выезжали с подстанции без проблесковых маячков. Об этом рассказал источник URA.RU в медицинских кругах. «Столкновение произошло прямо на выезде с подстанции скорой помощи. Медики отправились к пациенту, но вызов был не срочным, они не включали проблесковый маячок и специальные звуковые сигналы. Другие сотрудники подстанции услышали хлопок и сразу выбежали посмотреть, что произошло. В это время в машину уже влетел подросток на Hyundai», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что медиков, попавших в аварию, отвезли в две разные больницы. Одна из пострадавших — фельдшер Ирина Зентерекова — была в агонии, с травмами, выжить с которыми было невозможно. Врачи борются за жизнь второго медика, находившегося в машине во время столкновения. В пресс-службе СУ Следственного комитета России URA.RU сообщили, что силовики расследуют обстоятельства инцидента со скорой помощью. Следователи возбудили уголовное дело. Авария произошла в ночь на 15 августа. Подросток за рулем Hyundai Accent пролетел на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной скорой помощи на скорости 170 километров в час. Начался пожар, в котором погибли пять человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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