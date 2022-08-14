В Челябинске заведующую общежитием ЮУрГУ заподозрили в афере

Женщину поймали на трудоустройстве «мертвых душ» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске полиция возбудила уголовное дело в отношении заведующей студенческим общежитием Южно-Уральского госуниверситета Юлии Приходько. Женщину подозревают в хищении обманом более 350 тысяч рублей. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Челябинску установили, что подозреваемая в период 2020—2022 годов фиктивно оформила на работу свою знакомую. Банковская карта, на которую перечислялась заработная плата, была у подозреваемой, полученным деньгами в сумме более 350 тысяч рублей она распорядилась по своему усмотрению. В отделе полиции „Центральный“ в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ („Мошенничество с использованием служебного положения“)», — рассказали в пресс-службе.

Обвинение женщине пока не предъявили. В пресс-службу ЮУрГУ направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.