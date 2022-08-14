Обследование территории началось после сообщения жителя Салехарда Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ученые в ЯНАО обнаружили на территории Приуральского района следы мамонтов. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, научным сотрудникам удалось найти зубы животных после сообщения жителя Салехарда.

«В Приуральском районе в ходе исследования местности были обнаружены следы присутствия древних гигантов — зубы мамонта. Также были найдены фрагменты глиняных сосудов и предметы из железа, датируемые XX веком. Решение о необходимости разведки было принято после сообщения жителя Салехарда о находках, которые могут представлять ценность для музея», — говорится в сообщении.

Научные сотрудники окружного музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского провели обследование берега Оби . Так были обнаружены останки древних морских обитателей, в том числе и головоногих моллюсков — белемнитов. Чтобы определить их классификацию, ученые дополнительно проведут исследования. «Уникальные находки станут первыми образцами морской фауны в музейной коллекции, обнаруженными на территории округа», — подчеркнули в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2022—2031 годы Десятилетием науки и технологий. Исходя из данных, инвестиции для изучения научно-исследовательской инфраструктуры к его окончанию должны составить около 350 млрд рублей. Также к 2030 году число занятых в науке, образовании и инноватике должно вырасти с 32 тыс. до 66 тыс.

Находки ученых Пресс-служба правительства ЯНАО