Травматолог Дунаев назвал скрытую угрозу сидячего образа жизни

Сидячий образ жизни может привести к проблемам с сердцем, отметил Лев Дунаев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Из-за сидячего образа жизни может развиться дорсопатия (патологии позвоночника, мягких тканей спины, прим. URA.RU), миофасциальный синдром, когда из-за перенапряжения болят мышцы в области поясницы и шейного отдела, варикозное расширение вен. Также может увеличиться риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и начать прогрессировать ожирение. Об этом URA.RU рассказал травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Лев Дунаев.

«В офисе мы проводим не меньше 8 часов в сутки, постоянно сидим за компьютером да еще сутулимся, все это, безусловно, негативно влияет на здоровье. Нарушается осанка, ухудшается кровообращение, снижается мышечный тонус, увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, прогрессирует ожирение. Развивается остеохондроз, эту патологию в последнее время включают в более широкое понятие „дорсопатия“, и миофасциальный синдром. Также сидячая работа вредит венозной системе ног. Постоянные статические нагрузки могут привести к варикозной болезни», — объяснил Лев Дунаев.

По словам травматолога, при сидячем образе жизни боли в спине, шее и ногах начинают беспокоить людей уже в 30-летнем возрасте. «Уже после 30 лет людей зачастую начинают беспокоить боли в спине, шее или ногах. Это тревожные симптомы, появление которых игнорировать нельзя», — подчеркнул Дунаев.

Врач-ортопед добавил, что поддерживать здоровье помогают регулярные физические нагрузки. «Простые меры предосторожности и даже небольшие, но регулярные физические нагрузки, помогают поддерживать здоровье. Находите время на разминку и прогулки, хотя бы по офису. Во время перерывов делайте легкие упражнения на растяжку. Неправильное положение тела создает лишнюю нагрузку, которая способствует разрушению межпозвонковых дисков, поэтому обязательно, как в школе, в течение дня старайтесь следить за осанкой. И рекомендую офисным сотрудникам для профилактики отеков носить компрессионный трикотаж, который улучшает отток венозной крови и препятствует ее застою», — заявил он.