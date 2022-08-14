14 августа 2022

Фирме экс-мэра Челябинска не дают строить новый дом

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Бывший сити-менеджер Сергей Давыдов в Советском районном суде.Челябинск, давыдов сергей
Сергей Давыдов пока не получил разрешение на строительство Фото:

Фирма бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова «Домостроительная компания № 1» просит мэрию разрешить строительство жилого дома возле Изумрудного карьера. Проект обсуждался в Доме архитектора на публичных слушаниях 11 августа, но его так и не утвердили.

«Это будет четырехэтажный дом, состоящий из двух подъездов, его планируется возвести на земельном участке, площадь составляет более четырех тысяч квадратных метров. Земля находится в собственности», — сообщила представитель компании на публичных слушаниях.

Согласно сервису СБИС, компания ООО «Домостроительная компания № 1» основана в 2004 году. На данный момент 20% фирмы принадлежит самому Давыдову, еще 80% находятся в собственности компании. Причина, по которой не выдали разрешение на строительство состоит в том, что рядом расположена школа №105, она переполнена, и возможности для расширения границ участка, граничащего со школой, просто нет.

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Фирма бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова «Домостроительная компания № 1» просит мэрию разрешить строительство жилого дома возле Изумрудного карьера. Проект обсуждался в Доме архитектора на публичных слушаниях 11 августа, но его так и не утвердили. «Это будет четырехэтажный дом, состоящий из двух подъездов, его планируется возвести на земельном участке, площадь составляет более четырех тысяч квадратных метров. Земля находится в собственности», — сообщила представитель компании на публичных слушаниях. Согласно сервису СБИС, компания ООО «Домостроительная компания № 1» основана в 2004 году. На данный момент 20% фирмы принадлежит самому Давыдову, еще 80% находятся в собственности компании. Причина, по которой не выдали разрешение на строительство состоит в том, что рядом расположена школа №105, она переполнена, и возможности для расширения границ участка, граничащего со школой, просто нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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