Фирме экс-мэра Челябинска не дают строить новый дом

Сергей Давыдов пока не получил разрешение на строительство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фирма бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова «Домостроительная компания № 1» просит мэрию разрешить строительство жилого дома возле Изумрудного карьера. Проект обсуждался в Доме архитектора на публичных слушаниях 11 августа, но его так и не утвердили.

«Это будет четырехэтажный дом, состоящий из двух подъездов, его планируется возвести на земельном участке, площадь составляет более четырех тысяч квадратных метров. Земля находится в собственности», — сообщила представитель компании на публичных слушаниях.

Согласно сервису СБИС, компания ООО «Домостроительная компания № 1» основана в 2004 году. На данный момент 20% фирмы принадлежит самому Давыдову, еще 80% находятся в собственности компании. Причина, по которой не выдали разрешение на строительство состоит в том, что рядом расположена школа №105, она переполнена, и возможности для расширения границ участка, граничащего со школой, просто нет.