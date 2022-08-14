14 августа 2022
13 августа 2022

В Курганской области умерла директор школы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, розы, скорбь, цветы, утрата
В Курганской области умер директор Макушинской средней школы №2 Фото:

В Макушинском районе Курганской области ушла из жизни директор средней школы №2 Людмила Пяткова. Об этом говорится на сайте департамента образования и науки Курганской области.

«На 61-м году жизни после продолжительной болезни скончалась директор Макушинской средней школы №2 Людмила Пяткова. Департамент выражает искренние соболезнования родным и близким Людмилы Георгиевны», — указано в сообщении. Как отмечают в департаменте, 42 года своей жизни женщина посвятила педагогике, впервые на пост директора была назначена в 2009 году.

В департаменте сообщают, что под руководством Пятковой в Макушинской школе №2 была создана комфортная образовательная среда, сформирован квалифицированный и сплоченный коллектив. За достижение значительных результатов в работе педагог награждена почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

В Макушинском районе Курганской области ушла из жизни директор средней школы №2 Людмила Пяткова. Об этом говорится на сайте департамента образования и науки Курганской области. «На 61-м году жизни после продолжительной болезни скончалась директор Макушинской средней школы №2 Людмила Пяткова. Департамент выражает искренние соболезнования родным и близким Людмилы Георгиевны», — указано в сообщении. Как отмечают в департаменте, 42 года своей жизни женщина посвятила педагогике, впервые на пост директора была назначена в 2009 году. В департаменте сообщают, что под руководством Пятковой в Макушинской школе №2 была создана комфортная образовательная среда, сформирован квалифицированный и сплоченный коллектив. За достижение значительных результатов в работе педагог награждена почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...