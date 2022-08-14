В Тюмени «мафия» из пенсионерок опустошает мусорные баки

Пенсионерки забирают просроченную еду, чтобы сэкономить пенсию (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пенсионерки оккупировали мусорную площадку у одного из сетевых магазинов в Тюмени: женщины забирают из помойки просроченные продукты и не позволяют делать это другим желающим. Жалоба на «продуктовую мафию» появилась в группе «Калининский район. Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Работники продуктового сетевого магазина выносят к мусорным бакам просроченные продукты. Образовалась целая мафия людей, а именно три женщины, которые проходят с большими сумками и забирают все! Раньше делили поровну, а теперь они втроем не подпускают никого», — такая жалоба появилась в социальных сетях.

Анонимный автор рассказала, что нуждающиеся забирают молоко, хлеб, фрукты, овощи, курицу и другие продукты. По ее словам, еда вполне пригодна в пищу, хоть и просрочена. Такой способ пропитания позволяет пожилым людям реже посещать магазины и экономить пенсию.

В комментариях не все тюменцы поверили в эту историю. «Фото нет. Ни разу не видела возле мусорок пенсионов. Вброс!» — написала Лариса Харламова. «Пост не информативен, непонятно, где это происходит. Лучше бы вам к СМИ обратиться, чтоб сняли репортаж, что люди вынуждены побираться с мусорок», — считает Ольга Борецкая.

По словам источника URA.RU из сферы ритейла, подобные ситуации в Тюмени действительно случаются. Списанные просроченные продукты выносят в баки, чтобы их на утилизацию забирали специальные компании. Однако до их приезда мусор обследуют нуждающиеся.

«К примеру, подобную ситуацию часто можно наблюдать у супермаркета на улице Харьковской. Там также орудуют пенсионерки, но их никто не гоняет», — отметил собеседник агентства.

URA.RU направило запрос в пресс-службу сети магазинов, о которых идет речь. Ответ ожидается.